Брентфорд – Вест Хэм – 3:2. Ярмолюк помог удержать победу. Видеообзор
Украинец сыграл третий тур подряд
Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле в матче против «Вест Хэма», когда, как оказалось, самые интересные события уже произошли. Сначала Мопе вывел вперед команду украинца. Затем голы Кудуса и Боуэна позволили «Вест Хэму» уйти на перерыв в роли лидера. Но после перерыва два навеса с флангов позволили «Брентфорду» выиграть – их замкнули Мавропанос, соорудивший автогол, и Коллинз.
Егор Ярмолюк вышел на поле на 79-й минуте. Это был важный момент, ведь «Брентфорд» удерживал счет. И украинец помог команде победить.
АПЛ
11-й тур
«Брентфорд» – «Вест Хэм» – 3:2
Голы: Мопе, 11 (1:0), Кудус, 19 (1:1), Боуэн, 26 (1:2), Мавропанос, 55, автогол (2:2), Коллинз, 70 (3:2).
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