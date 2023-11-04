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  4. Ярмолюк третий раз подряд вышел на замену. Стала известна оценка украинца
Англия
04 ноября 2023, 19:52 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:15
837
0

Ярмолюк третий раз подряд вышел на замену. Стала известна оценка украинца

«Брентфорд» победил «Вест Хэм» со счетом 3:2

04 ноября 2023, 19:52 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:15
837
0
Ярмолюк третий раз подряд вышел на замену. Стала известна оценка украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

4 ноября завершился матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Брентфорд» сыграл с «Вест Хэмом». Хозяева победили со счётом 3:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал матч на скамье для запасных, но получил игровое время в конце игры. Футболист вышел на поле на 79-й минуте матча и получил оценку 6.1 балла от WhoScored. Для Ярмолюка это уже третий матч подряд, в котором он выходит на замену.

Лучшим игроком поединка признан автор первого гола в этой встрече Нил Мопе – 7.9 балла.

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Вест Хэм Егор Ярмолюк WhoScored Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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