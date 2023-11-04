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Чемпионат Украины
Металлист 1925
05.11.2023 15:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 21:10 |
167
0

Металлист 1925 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 ноября в 15:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги

04 ноября 2023, 21:10 |
167
0
Металлист 1925 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Черноморец». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Черноморец»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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