05.11.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига04 ноября 2023, 21:10 |
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Металлист 1925 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 ноября в 15:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги
04 ноября 2023, 21:10 |
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В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Черноморец». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист 1925» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Черноморец»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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