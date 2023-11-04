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  4. Шавеш – Бенфика – 0:2. Трубин отстоял на ноль. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Португалии
Шавеш
04.11.2023 17:30 – FT 0 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
04 ноября 2023, 20:41 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:40
483
2

Шавеш – Бенфика – 0:2. Трубин отстоял на ноль. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Португалии

04 ноября 2023, 20:41 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:40
483
2
Шавеш – Бенфика – 0:2. Трубин отстоял на ноль. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

4 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Шавеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды и провел сухой поединок.

Чемпионат Португалии. 10-й тур. 4 ноября

Шавеш – Бенфика – 0:2

Голы: Эурснес, 59, Жоау Мариу, 80 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Мариу (Бенфика).
80’
Жоао Морено (Шавеш) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
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Шавеш Бенфика чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Фредрик Эурснес Жоау Мариу
Источник Sport.ua
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T-800
серед воротарів: Бенто 328 поєдинків в чемпіонаті, Перейра 253, Энрике 217, Лору 184, Влаходимос 152, Прюдомм 147
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0
T-800
после 100 матчей во всех турнирах можно будет смело говорить, что Трубин одна из трех лучших легенд клуба на своей позиции среди иностранцев.
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