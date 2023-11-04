Португалия04 ноября 2023, 20:41 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:40
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Шавеш – Бенфика – 0:2. Трубин отстоял на ноль. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Португалии
04 ноября 2023, 20:41 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:40
483
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4 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Шавеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды и провел сухой поединок.
Чемпионат Португалии. 10-й тур. 4 ноября
Шавеш – Бенфика – 0:2
Голы: Эурснес, 59, Жоау Мариу, 80 (пен.)
Видео голов и обзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Мариу (Бенфика).
80’
Жоао Морено (Шавеш) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
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серед воротарів: Бенто 328 поєдинків в чемпіонаті, Перейра 253, Энрике 217, Лору 184, Влаходимос 152, Прюдомм 147
после 100 матчей во всех турнирах можно будет смело говорить, что Трубин одна из трех лучших легенд клуба на своей позиции среди иностранцев.
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