4 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Шавеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды и провел сухой поединок.

Чемпионат Португалии. 10-й тур. 4 ноября

Шавеш – Бенфика – 0:2

Голы: Эурснес, 59, Жоау Мариу, 80 (пен.)

Видео голов и обзор матча: