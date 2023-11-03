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Чемпионат Португалии
Шавеш
04.11.2023 17:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 ноября 2023, 21:30 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:52
84
0

Шавеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября в 17:30 по Киеву матч португальского чемпионата

03 ноября 2023, 21:30 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:52
84
0
Шавеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Трубин

4 ноября на стадионе «Эштадиу Муниципаль де Шавеш» пройдет матч 10-го тура Чемпионата Португалии по футболу, в котором «Шавеш» встретится с «Бенфикой».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 17:30 по киевскому времени.

«Орлы» после девяти сыгранных туров в португальском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице с 22 очками. «Шавеш» идет 14 с 7 баллами.

В прямом эфире поединок «Шавеш» – «Бенфика» покажет телеканал Megogo.

Шавеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Шавеш Бенфика смотреть онлайн чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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