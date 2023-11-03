Португалия03 ноября 2023, 21:30 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:52
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Шавеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 ноября в 17:30 по Киеву матч португальского чемпионата
03 ноября 2023, 21:30 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:52
84
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4 ноября на стадионе «Эштадиу Муниципаль де Шавеш» пройдет матч 10-го тура Чемпионата Португалии по футболу, в котором «Шавеш» встретится с «Бенфикой».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 17:30 по киевскому времени.
«Орлы» после девяти сыгранных туров в португальском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице с 22 очками. «Шавеш» идет 14 с 7 баллами.
В прямом эфире поединок «Шавеш» – «Бенфика» покажет телеканал Megogo.
Шавеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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