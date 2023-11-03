4 ноября на стадионе «Эштадиу Муниципаль де Шавеш» пройдет матч 10-го тура Чемпионата Португалии по футболу, в котором «Шавеш» встретится с «Бенфикой».

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Старт поединка запланирован на 17:30 по киевскому времени.



«Орлы» после девяти сыгранных туров в португальском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице с 22 очками. «Шавеш» идет 14 с 7 баллами.

В прямом эфире поединок «Шавеш» – «Бенфика» покажет телеканал Megogo.

Шавеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция