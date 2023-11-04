Сухой матч от Трубина. Бенфика уверенно переиграла Шавеш
«Орлы» победили со счетом 2:0
4 ноября на стадионе «Эштадиу Муниципаль де Шавеш» прошел матч 10-го тура Чемпионата Португалии по футболу, в котором «Шавеш» встречался с «Бенфикой».
Чемпион Португалии одержал убедительную победу со счетом 2:0. Голы забивали Артур Кабрал и Жоау Мариу.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин начал матч в стартовом составе команды и отыграл целый поединок, сохранив ворота на замке во втором матче подряд.
Чемпионат Португалии по футболу, 10-й тур. 4 ноября.
Шавеш – Бенфика – 0:2
Голы: Кабрал, 59, Жоау Мариу, 80.
⏹ Vitória em Trás-os-Montes: ✔#GDCSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/z3Thbs5EP2— SL Benfica (@SLBenfica) November 4, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вместо Луческу назначен Шовковский
Ярослава сообщила о помолвке с Назаром Степановым