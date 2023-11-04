Сухой матч от Трубина. Бенфика уверенно переиграла Шавеш

4 ноября на стадионе «Эштадиу Муниципаль де Шавеш» прошел матч 10-го тура Чемпионата Португалии по футболу, в котором «Шавеш» встречался с «Бенфикой».

Чемпион Португалии одержал убедительную победу со счетом 2:0. Голы забивали Артур Кабрал и Жоау Мариу.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин начал матч в стартовом составе команды и отыграл целый поединок, сохранив ворота на замке во втором матче подряд.

Чемпионат Португалии по футболу, 10-й тур. 4 ноября.

Шавеш – Бенфика – 0:2

Голы: Кабрал, 59, Жоау Мариу, 80.

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