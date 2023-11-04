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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:20
156
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Черноморец

В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги

04 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:20
156
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Черноморец
УПЛ

В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Черноморец».

Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Львова Александр Шандор. Начало матча в 15.00.

«Металлист 1925» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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