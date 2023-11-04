Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Черноморец
В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Черноморец».
Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Львова Александр Шандор. Начало матча в 15.00.
«Металлист 1925» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.
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