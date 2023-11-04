В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Черноморец».

Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Львова Александр Шандор. Начало матча в 15.00.

«Металлист 1925» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.