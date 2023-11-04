Украина. Премьер лига04 ноября 2023, 16:24 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:19
1494
2
Николай МОРОЗЮК: «Я бы не принял отставку Луческу»
Экс-футболист киевлян – об отставке главного тренера
04 ноября 2023, 16:24 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:19
1494
2
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Николай Морозюк прокомментировал отставку главного тренера команды Мирчи Луческу.
«Я бы не принял отставку Мирчи Луческу. Несмотря на критику многих, я знаю, как было и как сейчас. По-моему, он провел колоссальную работу в команде», – сказал Морозюк.
Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет легенда клуба Александр Шовковский.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2023, 11:52 16
Игра завершилась победой «Шахтера»
Футбол | 04 ноября 2023, 17:16 6
Украинец открыл счет в матче с «Брайтоном»
Бокс | 03.11.2023, 17:59
Футбол | 04.11.2023, 09:45
Теннис | 04.11.2023, 11:05
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Коля не принимает,а Ира сейчас все в себя принимает)
клоун, кто будет твой бред слушать.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2023, 19:22 45
03.11.2023, 12:56
04.11.2023, 07:36 1
Футбол
03.11.2023, 18:58 225
02.11.2023, 22:29 39
02.11.2023, 19:15 15
Теннис