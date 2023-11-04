Николай МОРОЗЮК: «Я бы не принял отставку Луческу»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Николай Морозюк прокомментировал отставку главного тренера команды Мирчи Луческу.

«Я бы не принял отставку Мирчи Луческу. Несмотря на критику многих, я знаю, как было и как сейчас. По-моему, он провел колоссальную работу в команде», – сказал Морозюк.

Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет легенда клуба Александр Шовковский.