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  4. Николай МОРОЗЮК: «Я бы не принял отставку Луческу»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 16:24 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:19
1494
2

Николай МОРОЗЮК: «Я бы не принял отставку Луческу»

Экс-футболист киевлян – об отставке главного тренера

04 ноября 2023, 16:24 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:19
1494
2
Николай МОРОЗЮК: «Я бы не принял отставку Луческу»
ФК Динамо. Николай Морозюк

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Николай Морозюк прокомментировал отставку главного тренера команды Мирчи Луческу.

«Я бы не принял отставку Мирчи Луческу. Несмотря на критику многих, я знаю, как было и как сейчас. По-моему, он провел колоссальную работу в команде», – сказал Морозюк.

Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет легенда клуба Александр Шовковский.

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Николай Морозюк Динамо Киев Мирча Луческу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Футбол TIME
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Комментарии 2
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Kain_X_Rain
Коля не принимает,а Ира сейчас все в себя принимает)
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alex55
клоун, кто будет твой бред слушать.
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Теннис
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