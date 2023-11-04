04.11.2023 15:15 – перерыв 2 : 0
Украина. Вторая лига04 ноября 2023, 15:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:33
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Звягель – Нива В, Чайка – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 ноября видеотрансляцию поединков 16-го тура Второй лиги
04 ноября 2023, 15:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:33
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4 ноября проходят поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей.
Из-за воздушной тревоги матчи начались в 15:20.
Вторая лига. 16-й тур, 4 ноября
- 12:45. Звягель – Нива Винница
- 13:15. Чайка П. Борщаговка – Кремень-2
Турнирная таблица
12:45. Звягель – Нива Винница
13:15. Чайка П.Борщаговка – Кремень-2
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Нестеров (Звягель).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Чередниченко (Звягель).
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