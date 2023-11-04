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Чемпионат Украины
Звягель
04.11.2023 15:15 – перерыв 2 : 0
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
04 ноября 2023, 15:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:33
107
0

Звягель – Нива В, Чайка – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября видеотрансляцию поединков 16-го тура Второй лиги

04 ноября 2023, 15:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:33
107
0
Звягель – Нива В, Чайка – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чайка

4 ноября проходят поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей.

Из-за воздушной тревоги матчи начались в 15:20.

Вторая лига. 16-й тур, 4 ноября

  • 12:45. Звягель – Нива Винница
  • 13:15. Чайка П. Борщаговка – Кремень-2

Турнирная таблица

12:45. Звягель – Нива Винница

13:15. Чайка П.Борщаговка – Кремень-2

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Нестеров (Звягель).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Чередниченко (Звягель).
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Источник Sport.ua
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