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  4. Вторая лига. Звягель разгромно обыграл Ниву В и приблизился к лидеру
Чемпионат Украины
Звягель
04.11.2023 15:15 – FT 4 : 1
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
05 ноября 2023, 06:34 | Обновлено 05 ноября 2023, 06:39
129
0

Вторая лига. Звягель разгромно обыграл Ниву В и приблизился к лидеру

Чайка отгрузила 5 мячей в ворота дублеров из Кременчуга

05 ноября 2023, 06:34 | Обновлено 05 ноября 2023, 06:39
129
0
Вторая лига. Звягель разгромно обыграл Ниву В и приблизился к лидеру
ФК Звягель

4 ноября прошли поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Матчи начались на несколько часов позже запланированного из-за воздушной тревоги.

Звягель разгромно обыграл Ниву В (4:1) и приблизился к команде-лидеру.

Чайка отгрузила 5 мячей в ворота дублеров из Кременчуга (5:0) и также ведет борьбу за повышение в классе.

Топ-4 Второй лиги: ЮКСА (33 очка), Чайка, Дружба, Звягель (по 31).

Вторая лига. 16-й тур, 4 ноября

Звягель – Нива Винница – 4:1

Голы: Чередниченко, 2, Нестеров, 31, Ндукве, 77 (пен), Фесенко, 90 – Астафьев, 83.

Чайка П. Борщаговка – Кремень-2 – 5:0

Голы: Семенец, 15, 33, 58, Вечурко, 31, Дубилей, 54.

Турнирная таблица

Видео матчей

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Фесенко (Звягель).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Астафьев (Нива Винница).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Звягель).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Нестеров (Звягель).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Чередниченко (Звягель).
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Источник Sport.ua
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