Вторая лига. Звягель разгромно обыграл Ниву В и приблизился к лидеру
Чайка отгрузила 5 мячей в ворота дублеров из Кременчуга
4 ноября прошли поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Матчи начались на несколько часов позже запланированного из-за воздушной тревоги.
Звягель разгромно обыграл Ниву В (4:1) и приблизился к команде-лидеру.
Чайка отгрузила 5 мячей в ворота дублеров из Кременчуга (5:0) и также ведет борьбу за повышение в классе.
Топ-4 Второй лиги: ЮКСА (33 очка), Чайка, Дружба, Звягель (по 31).
Вторая лига. 16-й тур, 4 ноября
Звягель – Нива Винница – 4:1
Голы: Чередниченко, 2, Нестеров, 31, Ндукве, 77 (пен), Фесенко, 90 – Астафьев, 83.
Чайка П. Борщаговка – Кремень-2 – 5:0
Голы: Семенец, 15, 33, 58, Вечурко, 31, Дубилей, 54.
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