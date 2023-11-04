Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»

Президент «Динамо» Игорь Суркис в субботу представил команде исполняющего обязанности главного тренера Александра Шовковского и подчеркнул, что Мирчу Луческу никто не увольнял.

Наставник вчера объявил об уходе из команды и завершении карьеры.

«Я очень благодарен Мирче Луческу за его работу в «Динамо». Дело даже не в том, что он дважды выводил команду в Лигу чемпионов и выигрывал трофеи, а в его профессионализме, опыте и шагах по усовершенствованию работы клубной системы. Луческу не только достигал результатов, но и воспитал много талантливых игроков. У Мирчи был полный кредит доверия, мы были готовы ждать, пока он построит новую команду, которую будет бороться за чемпионство и успешно играть в еврокубках».

«Но это было его личное решение, поэтому мы были вынуждены принять такую позицию главного тренера. Надеюсь, что опыт, который он передал игрокам и тренерскому штабу, поможет нам выйти на новый уровень», – сказал Игорь Суркис.