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  4. Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 12:40 | Обновлено 04 ноября 2023, 12:46
819
2

Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»

Вместо Луческу назначен Шовковский

04 ноября 2023, 12:40 | Обновлено 04 ноября 2023, 12:46
819
2
Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Президент «Динамо» Игорь Суркис в субботу представил команде исполняющего обязанности главного тренера Александра Шовковского и подчеркнул, что Мирчу Луческу никто не увольнял.

Наставник вчера объявил об уходе из команды и завершении карьеры.

«Я очень благодарен Мирче Луческу за его работу в «Динамо». Дело даже не в том, что он дважды выводил команду в Лигу чемпионов и выигрывал трофеи, а в его профессионализме, опыте и шагах по усовершенствованию работы клубной системы. Луческу не только достигал результатов, но и воспитал много талантливых игроков. У Мирчи был полный кредит доверия, мы были готовы ждать, пока он построит новую команду, которую будет бороться за чемпионство и успешно играть в еврокубках».

«Но это было его личное решение, поэтому мы были вынуждены принять такую позицию главного тренера. Надеюсь, что опыт, который он передал игрокам и тренерскому штабу, поможет нам выйти на новый уровень», – сказал Игорь Суркис.

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ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG
Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис Александр Шовковский
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Alex T
Ну если не проводить трансферов нормальных вообще, то может все и закономерно или кто ожидал что румын будет Лобановский 2.О.? Так и последнему игроков давали хороших обычно наших
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+1
Лига конференций без динамо
Дед просто устал от такого динамо 
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-3
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