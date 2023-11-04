Украина. Премьер лига04 ноября 2023, 11:52 |
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Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG
Игра завершилась победой «Шахтера»
04 ноября 2023, 11:52 |
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Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Динамо со счетом 1:0. По итогам встречи команда Марино Пушича опередила соперника по проценту владения мячом (54 на 46), а также количеству передач (531 против 374).
Чуть выше у Шахтера и xG (ожидаемые голы) – 0,77 против 0,67.
У киевлян значительный перевес в количестве ударов (15 против 8).
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два момента Караваева чего стоят. А какие моменты были у Шахтера кроме голевого?