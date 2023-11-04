Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Динамо со счетом 1:0. По итогам встречи команда Марино Пушича опередила соперника по проценту владения мячом (54 на 46), а также количеству передач (531 против 374).

Чуть выше у Шахтера и xG (ожидаемые голы) – 0,77 против 0,67.

У киевлян значительный перевес в количестве ударов (15 против 8).