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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 11:52 |
588
6

Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG

Игра завершилась победой «Шахтера»

04 ноября 2023, 11:52 |
588
6
Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG
ФК Шахтер

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Динамо со счетом 1:0. По итогам встречи команда Марино Пушича опередила соперника по проценту владения мячом (54 на 46), а также количеству передач (531 против 374).

Чуть выше у Шахтера и xG (ожидаемые голы) – 0,77 против 0,67.

У киевлян значительный перевес в количестве ударов (15 против 8).

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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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AK.228
О как…. А якайсь куйня, Фанька здається скулила про «убогість і випадковість» перемоги Шахтаря 
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0
FunnyCat_____
абсолютно ничейный матч
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-1
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Gargantua
трудно даже представить как в этом матче у ДК может быть ниже икс джи.
два момента Караваева чего стоят. А какие моменты были у Шахтера кроме голевого?
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