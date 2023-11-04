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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Знаю о вечеринке Рэшфорда и поговорил с ним на эту тему»
Англия
04 ноября 2023, 10:08 |
427
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Знаю о вечеринке Рэшфорда и поговорил с ним на эту тему»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о вечеринке Маркуса Рэшфорда после проигрыша «Манчестер Сити»

04 ноября 2023, 10:08 |
427
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Знаю о вечеринке Рэшфорда и поговорил с ним на эту тему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поведение форварда Маркуса Рэшфорда после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

«Знаю об этом и поговорил с ним на эту тему. Это неприемлемо. Маркус извинился и все, это внутренние дела. Он очень мотивирован, чтобы все делать правильно. Он ошибся, но он полностью с нами. Все хорошо», – сказал Тен Хаг.

Сразу после поражения в десятом туре Английской Премьер-лиги Маркус Рэшфорд отправился на вечеринку праздновать свой день рождения и гулял до 3:30 утра при том, что в тот же день у «Манчестер Юнайтед» была запланирована утренняя тренировка. На нее форвард пришел вовремя. В клубе о праздновании Рэшфорда не знали.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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