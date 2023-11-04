Эрик ТЕН ХАГ: «Знаю о вечеринке Рэшфорда и поговорил с ним на эту тему»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о вечеринке Маркуса Рэшфорда после проигрыша «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поведение форварда Маркуса Рэшфорда после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:3.
«Знаю об этом и поговорил с ним на эту тему. Это неприемлемо. Маркус извинился и все, это внутренние дела. Он очень мотивирован, чтобы все делать правильно. Он ошибся, но он полностью с нами. Все хорошо», – сказал Тен Хаг.
Сразу после поражения в десятом туре Английской Премьер-лиги Маркус Рэшфорд отправился на вечеринку праздновать свой день рождения и гулял до 3:30 утра при том, что в тот же день у «Манчестер Юнайтед» была запланирована утренняя тренировка. На нее форвард пришел вовремя. В клубе о праздновании Рэшфорда не знали.
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