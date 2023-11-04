Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан после поражения от «Шахтера» оценил нынешнюю ситуацию и уход тренера Мирчи Луческу, который завершил карьеру.

«Немного в кризис попали. Может, опыта молодым не хватает, может, опытных игроков не хватает. Думал, что уже плохо, но бывает еще хуже. Мне жаль, что Луческу так ушел. Он многое нам дал, но время изменилось, многие футболисты ушли, около 15 человек покинуло команду. Такой результат подтолкнул его к уходу».

«Результата нет, но по игре мы не проигрывали. Были ошибки, где нас наказывали. Что-то не идет. Таблица шокирует, я рассчитывал на другой результат, однако мы руки опускать не будем», — сказал Бущан.