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  4. Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 10:11 |
1330
4

Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»

Команда осталась без главного тренера

04 ноября 2023, 10:11 |
1330
4
Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан после поражения от «Шахтера» оценил нынешнюю ситуацию и уход тренера Мирчи Луческу, который завершил карьеру.

«Немного в кризис попали. Может, опыта молодым не хватает, может, опытных игроков не хватает. Думал, что уже плохо, но бывает еще хуже. Мне жаль, что Луческу так ушел. Он многое нам дал, но время изменилось, многие футболисты ушли, около 15 человек покинуло команду. Такой результат подтолкнул его к уходу».

«Результата нет, но по игре мы не проигрывали. Были ошибки, где нас наказывали. Что-то не идет. Таблица шокирует, я рассчитывал на другой результат, однако мы руки опускать не будем», — сказал Бущан.

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Георгий Бущан Динамо Киев Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 4
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AK.228
І цей про молоду команду…. Команда у УПЛ досвідченіша за половину команд
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+3
AutumnBridge
 Именно по игре проиграли.   Моменты то о другом.   Реал или МС точно бы использовал хотя бы один.  Но это уже о классе игроков. А по игре.  Ведь Динамо играло дома!!!   Положение обязывало сразу идти вперёд, забирать инициативу в свои руки, ну и т.д.  А что мы увидели?   Шахтёр контролирует мяч на своей половине.  Туда пришло 7-8 динамовцев типа  Здрасте. мы пришли.   Пришли и стали как фигуры в шахматах.    Им же Луческу орал - атакуйте игрока с мячом.   А они просто смотрели на распасовку.  Хотя и было 2-3 осечки у Шахтёра.  Но надо то было именно идти на игрока с мячом, а не ждать ошибок. Вот посмотрим вариант домашней игры в Полесье - Кривбасс.
  И сравним.
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+1
Istm
принаймі треба було вчора не програвати. Цей сезон динамо провалило повністю, то могли б грати, не турбуючись за результат. Чесно кажучи, краще якщо чемпіоном стане хтось інший - не шахтар і не динамо. Набридли.
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0
Український Крим
Чому шокує таблиця? За втраченими очками Динамо на 5 місці, а це неабиякий високий результат як для Динамо це якби вони в Пердив вилітали, тоді це привід для хвилювання
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0
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