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04 ноября 2023, 01:52 |
136
0

Роман САЛЕНКО: «Меня в Динамо поддерживает отец. Это приятно и важно»

Хавбек «Динамо» U-19 поделился впечатлениями от игры с «Шахтарем» U-19

04 ноября 2023, 01:52 |
136
0
Роман САЛЕНКО: «Меня в Динамо поддерживает отец. Это приятно и важно»
ФК Динамо. Роман Саленко

Полузащитник юношеской команды Динамо U-19 Роман Саленко поделился впечатлениями от домашнего поединка с донецким Шахтером U-19 (2:0).

– Какие выводы были сделаны после поражения в прошлом туре от «Колоса»?

– Мы проводили теорию, смотрели повтор матча, обсудили свои ошибки, сделали выводы. Это были, по большей части, ошибки в защите. Эта работа дала свои плоды, и мы добились результата.

– На матче с «Шахтером» настроение всегда особое? Стал ли он ключом к победе?

– Конечно. За таким матчем всегда многие наблюдают, ведь это, можно сказать, классико юношеской лиги. У каждого есть желание проявить себя еще больше. Все выходят на поле «заряженными».

– Вы уже второй год у «Динамо» U19. Стала ли с приходом игроков 2006 года рождения и вашим собственным опытом команда еще сильнее этого сезона?

– Мы растем с каждым днем, как бы там ни было. Когда мы пришли и отыграли год, в конце была совсем другая команда. Теперь так же. Мы становимся сильнее с каждым матчем.

– Вы сделали голевую передачу на Пашко. В том эпизоде не обошлось без помощи защитника соперника?

– Если бы он не побежал, защитник мог бы просто выбить мяч. А так Паша сделал определенное действие и забил.

– Еще один ваш пас почти стал голевым. Не досадно ли, что тот момент не удалось реализовать?

– Конечно, обидно. Можно было записать в свой актив еще один ассист. Но все поддержали игрока, не попавшего в ворота. Да и вообще, на протяжении всего матча была поддержка.

– Что для вас приятнее – делать ассисты или забивать?

– Наверное, и то, и другое. Чувства одинаковы. Все равно забивает вся команда.

– В конце матча начались стычки. Это уже были нервы от «классического»?

– Да, было такое, эмоции кипели. Каждый проявляет себя в таких схватках. Думаю, арбитр справедливо рассудил этот эпизод.

– Что сказал Игорь Костюк после матча?

– Он сказал, что после такого сложного поединка особенно нечего говорить. Все равно были ошибки. Сейчас будет выходной, а потом будем разбирать и делать выводы.

– Ваш отец – выдающийся динамовец – поддерживает вас на каждом матче. Как он оценивает вашу игру? Делает ли какие-то подсказки, наставления, замечания?

– В последнее время он просто меня поддерживает. Этого для меня достаточно. Для меня это очень приятно и важно.

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Источник ФК Динамо Киев
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