Юношеский чемпионат U-19. Динамо обыграло Шахтер и стало лидером
Матч лидеров юношеского чемпионата Украины
В рамках юношеского чемпионата Украины между собой сыграли «Динамо» и «Шахтер». Победу со счетом 2:0 одержали киевляне благодаря голам Кирилла Пашко и Дмитрия Кремчанина.
В таблице «Динамо» U-19 набрало 29 очков и вышло на первое место. У «Шахтера» на один пункт меньше и матч в запасе. Топ-3 замыкает «Рух» с 27 очками.
Чемпионат U-19. 13-й тур
Динамо U-19 - Шахтер U-19 2:0
Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5
Динамо (стартовый состав): Суркис, Гусев, Балаба, Михавко, Котуха, Ищенко, Осипенко, Саленко, Кремчанин, Пашко, Пономаренко
Шахтер (стартовый состав): Кравец, Дрозд, Удод, Огарков, Шелекета, Янович, Лосенко, Ющенко, Глущенко, Пушкарев, Демченко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Филип Хргович завершил сотрудничество с Калле Зауэрландом
Лондонский клуб оказался под ударом из-за финансовых махинаций прежних собственников