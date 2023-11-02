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Молодежные турниры
02 ноября 2023, 14:58 | Обновлено 02 ноября 2023, 15:00
623
1

Юношеский чемпионат U-19. Динамо обыграло Шахтер и стало лидером

Матч лидеров юношеского чемпионата Украины

02 ноября 2023, 14:58 | Обновлено 02 ноября 2023, 15:00
623
1
Юношеский чемпионат U-19. Динамо обыграло Шахтер и стало лидером
ФК Динамо Киев

В рамках юношеского чемпионата Украины между собой сыграли «Динамо» и «Шахтер». Победу со счетом 2:0 одержали киевляне благодаря голам Кирилла Пашко и Дмитрия Кремчанина.

В таблице «Динамо» U-19 набрало 29 очков и вышло на первое место. У «Шахтера» на один пункт меньше и матч в запасе. Топ-3 замыкает «Рух» с 27 очками.

Чемпионат U-19. 13-й тур

Динамо U-19 - Шахтер U-19 2:0
Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5

Динамо (стартовый состав): Суркис, Гусев, Балаба, Михавко, Котуха, Ищенко, Осипенко, Саленко, Кремчанин, Пашко, Пономаренко

Шахтер (стартовый состав): Кравец, Дрозд, Удод, Огарков, Шелекета, Янович, Лосенко, Ющенко, Глущенко, Пушкарев, Демченко

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Источник Sport.ua
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