Молодежные турниры02 ноября 2023, 16:32 |
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Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Киевляне стали лидерами чемпионата
02 ноября 2023, 16:32 |
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Динамо в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Шахтер со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме. Киевляне вышли в лидеры, но соперник при игре в запасе отстает на один балл.
Чемпионат U-19. 13-й тур
Динамо U-19 - Шахтер U-19 2:0
Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5
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Матч смотрел. Кроты проигрывать не любят и ведут себя довольно неадекватно в этом случае. При нормальном судействе - срываются. Все - как у старших товарищей
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