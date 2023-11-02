Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Молодежные турниры
02 ноября 2023, 16:32 |
414
1

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча

Киевляне стали лидерами чемпионата

02 ноября 2023, 16:32 |
414
1
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Динамо в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Шахтер со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме. Киевляне вышли в лидеры, но соперник при игре в запасе отстает на один балл.

Чемпионат U-19. 13-й тур

Динамо U-19 - Шахтер U-19 2:0
Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Владислав ВАЩУК: «Не вижу работу Луческу. Ему просто ничего не нужно»
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Динамо Киев U-19 Динамо - Шахтер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
Теннис | 02 ноября 2023, 06:36 18
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире

Онс обыграла Маркету Вондроушову во 2-м туре группы «Четумаль»

Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
Футбол | 01 ноября 2023, 18:02 5
Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Кубка Испании

Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Хоккей | 02.11.2023, 13:10
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Испанец, отказавший Шахтеру, возглавит аутсайдера чемпионата Бельгии
Футбол | 02.11.2023, 15:04
Испанец, отказавший Шахтеру, возглавит аутсайдера чемпионата Бельгии
Испанец, отказавший Шахтеру, возглавит аутсайдера чемпионата Бельгии
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
Футбол | 02.11.2023, 06:05
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Матч смотрел. Кроты проигрывать не любят и ведут себя довольно неадекватно в этом случае. При нормальном судействе - срываются. Все - как у старших товарищей
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
01.11.2023, 10:37 3
Бокс
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
02.11.2023, 07:05 5
Теннис
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
01.11.2023, 15:21 13
Футбол
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
01.11.2023, 04:35
Футбол
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
01.11.2023, 05:10 5
Футбол
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
31.10.2023, 17:30 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем