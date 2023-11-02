Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча

Динамо в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Шахтер со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме. Киевляне вышли в лидеры, но соперник при игре в запасе отстает на один балл.

Чемпионат U-19. 13-й тур

Динамо U-19 - Шахтер U-19 2:0

Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5