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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:43
473
0

Валерий БОНДАРЬ: «Ушла легенда, но в Динамо разберутся сами»

Игрок «Шахтера» – об уходе из «Динамо» румына Луческу

03 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:43
473
0
Валерий БОНДАРЬ: «Ушла легенда, но в Динамо разберутся сами»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

3 ноября в матче 13-го тура УПЛ киевское «Динамо» на своем поле потерпело поражение 0:1 от «Шахтера». После игры главный тренер киевлян Мирча Луческу объявил о своем уходе.

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь дал оценку решению Луческу, оценив влияние тренера на украинский футбол.

«Что касается Луческу, то ушла легенда украинского футбола. Он сказал много добрых слов о команде, о клубе «Шахтер». Он воспитал очень много ребят и девушек. Приятно это было слышать.

Очень трудно, когда уходят такие люди, такие легенды, потому что с ними чемпионат только интереснее. Но это жизнь, мы не имеем права лезть в чужие дела. В «Динамо» разберутся сами», – рассказал Бондарь.

Ранее стало известно, что «Динамо» 4 ноября может получить нового главного тренера.

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Валерий Бондарь Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мирча Луческу
Источник Украинский футбол
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