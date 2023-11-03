Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Мы все вместе виноваты в этой ситуации»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский дал оценку итогу игры 13-го тура Украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером» (0:1), после которой команды покинуть решил румынский тренер Мирча Луческу.

«Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Мы все вместе виноваты в этой ситуации», – цитирует слова Буяльского журналист Владимир Зверов в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, еще 4 ноября «Динамо» может получить нового главного тренера.