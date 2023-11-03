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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Мы все вместе виноваты в этой ситуации»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 23:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:30
735
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Мы все вместе виноваты в этой ситуации»

Хавбек «Динамо» - о матче с «Шахтером» и уходе Луческу

03 ноября 2023, 23:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:30
735
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Мы все вместе виноваты в этой ситуации»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский дал оценку итогу игры 13-го тура Украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером» (0:1), после которой команды покинуть решил румынский тренер Мирча Луческу.

«Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Мы все вместе виноваты в этой ситуации», – цитирует слова Буяльского журналист Владимир Зверов в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, еще 4 ноября «Динамо» может получить нового главного тренера.

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Виталий Буяльский Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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