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  4. Соболенко выбила Рыбакину из Итогового турнира WTA 2023 и вышла в полуфинал
WTA
03 ноября 2023, 23:18 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:38
629
0

Соболенко выбила Рыбакину из Итогового турнира WTA 2023 и вышла в полуфинал

Арина выиграла у Елены в трех сетах в последнем третьем туре группы «Бакалар»

03 ноября 2023, 23:18 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:38
629
0
Соболенко выбила Рыбакину из Итогового турнира WTA 2023 и вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Арина Соболенко

3 ноября завершился последний матч 3-го тура группы «Бакалар» на Итоговом турнире WTA 2023 между Ариной Соболенко (WTA 1) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4).

Игра завершилась победой Соболенко в трех сетах за 2 часа и 30 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Бакалар. 3-й тур

Арина Соболенко – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 3:6, 6:3

Поединок начался еще в ночь на 3 ноября, однако был прерван за гейм до конца 2-го сета из-за дождя.

Это была 7-я встреча теннисисток. Рыбакина выиграла только 2 поединка.

Соболенко стала второй полуфиналисткой из группы «Бакалар», заняв второе место в квартете с двумя победами. Ранее с первой позиции в плей-офф пробилась Джессика Пегула с результатом 3:0.

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Арина Соболенко Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA
Источник Sport.ua
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