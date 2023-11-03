Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 22:26 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:34
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Денис БОЙКО: «Спасибо, Мистер»
Экс-голкипер Динамо – об уходе Луческу из команды
03 ноября 2023, 22:26 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:34
957
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Бывший голкипер «Динамо» Денис Бойко в инстаграм отреагировал на уход с тренерского поста в киевской команде Мирчи Луческу. Он поблагодарил румынского специалиста за совместную работу.
«Спасибо, Мистер», – написал Бойко в сторис.
Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ.
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