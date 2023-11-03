Денис БОЙКО: «Спасибо, Мистер»

Бывший голкипер «Динамо» Денис Бойко в инстаграм отреагировал на уход с тренерского поста в киевской команде Мирчи Луческу. Он поблагодарил румынского специалиста за совместную работу.

«Спасибо, Мистер», – написал Бойко в сторис.

Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ.