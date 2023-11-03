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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 22:26 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:34
957
0

Денис БОЙКО: «Спасибо, Мистер»

Экс-голкипер Динамо – об уходе Луческу из команды

03 ноября 2023, 22:26 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:34
957
0
Денис БОЙКО: «Спасибо, Мистер»
Instagram. Денис Бойко

Бывший голкипер «Динамо» Денис Бойко в инстаграм отреагировал на уход с тренерского поста в киевской команде Мирчи Луческу. Он поблагодарил румынского специалиста за совместную работу.

«Спасибо, Мистер», – написал Бойко в сторис.

Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ.

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Денис Бойко Мирча Луческу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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