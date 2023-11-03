Майнц расторг контракт с Эль-Гази за поддержку Палестины

Немецкий клуб «Майнц» сообщил о расторжении контракта с Анваром Эль-Гази.

На такой шаг клуб был вынужден пойти в ответ на посты футболиста в поддержку Палестины в войне с Израилем.

В сообщении «Майнца» сказано, что «расторжение контракта с игроком немедленно вступает в силу в пятницу, 3 ноября».

Ранее сообщалось, что Эль-Гази был отстранен от тренировок в «Майнце» после того, как разместил в соцсетях пост в поддержку Палестины. Однако 31 октября стало известно, что нидерландец вернулся к тренировкам. И уже после этого Анвар снова выступил в поддержку Палестины.

Напомним, накануне, 2 ноября, «Майнц» уволил главного тренера Бо Свенссона.