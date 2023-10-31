Майнц снова допустил Эль-Гази к тренировкам и матчам

Немецкий «Майнц» допустил к тренировкам и матчам нидерландского полузащитника марокканского происхождения Анвара Эль-Гази, отстраненного две недели назад за сообщение в социальных сетях в поддержку Палестины.

Эль-Гази быстро удалил свое сообщение и отдалился от него во множественных беседах с руководством клуба, а также дистанцировался от террористических актов, которые совершила группировка ХАМАС и принес соболезнования жертвмм терактов и конфликта. Также футболист не ставит под сомнение право Израиля на существование.

Анвар Эль-Гази получил официальное предупреждение от клуба и был снова допущен к тренировкам и матчам за команду.