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  4. Майнц снова допустил Эль-Гази к тренировкам и матчам
Германия
31 октября 2023, 08:42 |
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Майнц снова допустил Эль-Гази к тренировкам и матчам

Анвар Эль-Гази был отстранен за сообщение в поддержку Палестины

31 октября 2023, 08:42 |
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Майнц снова допустил Эль-Гази к тренировкам и матчам
Getty Images/Global Images Ukraine. Анвар Эль-Гази

Немецкий «Майнц» допустил к тренировкам и матчам нидерландского полузащитника марокканского происхождения Анвара Эль-Гази, отстраненного две недели назад за сообщение в социальных сетях в поддержку Палестины.

Эль-Гази быстро удалил свое сообщение и отдалился от него во множественных беседах с руководством клуба, а также дистанцировался от террористических актов, которые совершила группировка ХАМАС и принес соболезнования жертвмм терактов и конфликта. Также футболист не ставит под сомнение право Израиля на существование.

Анвар Эль-Гази получил официальное предупреждение от клуба и был снова допущен к тренировкам и матчам за команду.

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Бундеслига Майнц Анвар Эль-Гази чемпионат Германии по футболу
Источник ФК Майнц
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