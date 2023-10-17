Майнц расторг контракт с полузащитником, который поддержал Палестину
Анвар Эль-Гази вскоре удалил свой пост
Немецкий «Майнц» прекратил сотрудничество с нидерландским полузащитником марокканского происхождения Анваром Эль-Гази в ответ на его пост в поддержку Палестины.
Согласно официальному заявлению, перед расторжением контракта прошла обстоятельная беседа между руководством клуба и игроком. Позиция Эль-Гази по поводу конфликта на Ближнем Востоке неприемлема для «Майнца».
Напомним, что «Майнц» подписал Анвара Эль-Гази 22 сентября на правах свободного агента. В составе немецкого клуба полузащитник сыграл три матча, в которых сделал одну результативную передачу.
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