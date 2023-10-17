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Германия
17 октября 2023, 21:25 | Обновлено 17 октября 2023, 21:26
197
0

Майнц расторг контракт с полузащитником, который поддержал Палестину

Анвар Эль-Гази вскоре удалил свой пост

17 октября 2023, 21:25 | Обновлено 17 октября 2023, 21:26
197
0
Майнц расторг контракт с полузащитником, который поддержал Палестину
ФК Майнц. Анвар Эль-Гази

Немецкий «Майнц» прекратил сотрудничество с нидерландским полузащитником марокканского происхождения Анваром Эль-Гази в ответ на его пост в поддержку Палестины.

Согласно официальному заявлению, перед расторжением контракта прошла обстоятельная беседа между руководством клуба и игроком. Позиция Эль-Гази по поводу конфликта на Ближнем Востоке неприемлема для «Майнца».

Напомним, что «Майнц» подписал Анвара Эль-Гази 22 сентября на правах свободного агента. В составе немецкого клуба полузащитник сыграл три матча, в которых сделал одну результативную передачу.

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Бундеслига Майнц Анвар Эль-Гази
Источник ФК Майнц
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