СТЕПАНЕНКО: «Последние результаты Динамо подтолкнули Луческу к отставке»

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал отставку Мирчи Луческу с должности наставника «Динамо», а также завершение им карьеры тренера:

«Это футбол, это жизнь, но я думаю, что все ребята ему благодарны. Я ему очень благодарен за то, что он для меня сделал – как для футболиста, и как для человека. Когда моя семья уехала из Украины [в феврале 2022], он полностью нам помог в Бухаресте, убедился, чтобы семья была в безопасности. Он очень хороший человек. Думаю, что футболисты «Динамо» это тоже понимают.

Он многое сделал для «Динамо», привел к чемпионству, но так бывает. Мы видим, что и война сделала свое, многие легионеры у них ушли. Мистер – такой человек, он всегда любит побеждать. Он решил, что достаточно – последние результаты подтолкнули его к этому решению».

Мирча Луческу решил уйти из «Динамо» и завершить карьеру. В чемпионате Украины столичная команда набрала всего одно очко в последних четырех матчах.