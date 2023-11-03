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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 21:36 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:43
342
1

СТЕПАНЕНКО: «Последние результаты Динамо подтолкнули Луческу к отставке»

Капитан «Шахтера» прокомментировал отставку румынского специалиста

03 ноября 2023, 21:36 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:43
342
1
СТЕПАНЕНКО: «Последние результаты Динамо подтолкнули Луческу к отставке»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал отставку Мирчи Луческу с должности наставника «Динамо», а также завершение им карьеры тренера:

«Это футбол, это жизнь, но я думаю, что все ребята ему благодарны. Я ему очень благодарен за то, что он для меня сделал – как для футболиста, и как для человека. Когда моя семья уехала из Украины [в феврале 2022], он полностью нам помог в Бухаресте, убедился, чтобы семья была в безопасности. Он очень хороший человек. Думаю, что футболисты «Динамо» это тоже понимают.

Он многое сделал для «Динамо», привел к чемпионству, но так бывает. Мы видим, что и война сделала свое, многие легионеры у них ушли. Мистер – такой человек, он всегда любит побеждать. Он решил, что достаточно – последние результаты подтолкнули его к этому решению».

Мирча Луческу решил уйти из «Динамо» и завершить карьеру. В чемпионате Украины столичная команда набрала всего одно очко в последних четырех матчах.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк отставка завершение карьеры Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Тарас Степаненко новый тренер Динамо
Источник Суспильне Спорт
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Комментарии 1
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avk2307
Все вірно, тільки в контексті Шахтаря це виглядає трохи не так:
А по факту є так:
 Шахтар не грає в ту гру , яку хотів Леувен, і нвіть Пушич поки що, але щоб перевести стрілки думайте про Динамо.
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