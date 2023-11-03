СТЕПАНЕНКО: «Последние результаты Динамо подтолкнули Луческу к отставке»
Капитан «Шахтера» прокомментировал отставку румынского специалиста
Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал отставку Мирчи Луческу с должности наставника «Динамо», а также завершение им карьеры тренера:
«Это футбол, это жизнь, но я думаю, что все ребята ему благодарны. Я ему очень благодарен за то, что он для меня сделал – как для футболиста, и как для человека. Когда моя семья уехала из Украины [в феврале 2022], он полностью нам помог в Бухаресте, убедился, чтобы семья была в безопасности. Он очень хороший человек. Думаю, что футболисты «Динамо» это тоже понимают.
Он многое сделал для «Динамо», привел к чемпионству, но так бывает. Мы видим, что и война сделала свое, многие легионеры у них ушли. Мистер – такой человек, он всегда любит побеждать. Он решил, что достаточно – последние результаты подтолкнули его к этому решению».
Мирча Луческу решил уйти из «Динамо» и завершить карьеру. В чемпионате Украины столичная команда набрала всего одно очко в последних четырех матчах.
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А дальше игра с Кривбассом
Наставник объявил об уходе
А по факту є так:
Шахтар не грає в ту гру , яку хотів Леувен, і нвіть Пушич поки що, але щоб перевести стрілки думайте про Динамо.