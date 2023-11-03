Назван вероятный срок дисквалификации Погба

В Италии уверены, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба будет дисквалифицирован на 2 года за проваленный допинг-тест.

В организме игрока, как известно, была обнаружена большая доза тестостерона, что является нарушение норм.

Если на Погба действительно будет наложена дисквалификация на 2 года, то в игру он сможет вернуться, когда ему будет 32 года.

Ранее сообщалось, что Поль Погба занимает второе месте в списке худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед».