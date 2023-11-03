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Италия
03 ноября 2023, 20:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:28
734
0

Назван вероятный срок дисквалификации Погба

Француз сможет вернуться на поле, когда ему будет 32

03 ноября 2023, 20:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:28
734
0
Назван вероятный срок дисквалификации Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

В Италии уверены, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба будет дисквалифицирован на 2 года за проваленный допинг-тест.

В организме игрока, как известно, была обнаружена большая доза тестостерона, что является нарушение норм.

Если на Погба действительно будет наложена дисквалификация на 2 года, то в игру он сможет вернуться, когда ему будет 32 года.

Ранее сообщалось, что Поль Погба занимает второе месте в списке худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед».

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Погба – на втором месте в списке худших трансферов в истории МЮ
Поль Погба допинг дисквалификация Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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