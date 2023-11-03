Италия03 ноября 2023, 20:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:28
734
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Назван вероятный срок дисквалификации Погба
Француз сможет вернуться на поле, когда ему будет 32
03 ноября 2023, 20:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:28
734
0
В Италии уверены, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба будет дисквалифицирован на 2 года за проваленный допинг-тест.
В организме игрока, как известно, была обнаружена большая доза тестостерона, что является нарушение норм.
Если на Погба действительно будет наложена дисквалификация на 2 года, то в игру он сможет вернуться, когда ему будет 32 года.
Ранее сообщалось, что Поль Погба занимает второе месте в списке худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед».
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