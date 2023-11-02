Погба – на втором месте в списке худших трансферов в истории МЮ
В топ-10 вошел и Анхель Ди Мария
Известный ресурс FourFourTwo составил рейтинг худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед». На первом месте оказался забытый многими португалец Бебе, вторая позиция – у Поля Погба.
В топ-10 вошли действующие игроки «Красных дьяволов – Гарри Магуайр и Джейдон Санчо.
Топ-10 худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед»:
1. Бебе – из «Витории» в 2010 году.
2. Поль Погба – из «Ювентуса» в 2016 году.
3. Эрик Джемба-Джемба – из «Нанта» в 2003 году.
4. Ральф Милн – из «Бристоль Сити» в 1988 году.
5. Донни ван де Бек – из «Аякса» в 2020 году.
6. Алексис Санчес – из «Арсенала» в 2018 году.
7. Харри Магуайр – из «Лестера» в 2019 году.
8. Массимо Таиби – из «Милана» в 1999 году.
9. Джейдон Санчо – из «Боруссии» Дортмунд в 2021 году.
10. Анхель Ди Мария – из «Реала» Мадрид в 2014 году.
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