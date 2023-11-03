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  4. Игорь БУРБАС: «Совесть и достоинство Луческу перевесили фактор компенсации»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 19:59 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:00
1042
5

Игорь БУРБАС: «Совесть и достоинство Луческу перевесили фактор компенсации»

Украинский журналист уверен, что хуже уже не будет

03 ноября 2023, 19:59 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:00
1042
5
Игорь БУРБАС: «Совесть и достоинство Луческу перевесили фактор компенсации»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Украинский журналист Игорь Бурбас прокомментировал неожиданную отставку главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

«Очень символично, что произошло это после игры с таким не чужим ему «Шахтером». Совесть и достоинство все же перевесили фактор компенсации. Румын не стал ждать позорного увольнения, он впервые в своей жизни самостоятельно подал в отставку.

Руководить киевлянами дальше вероятно будет Александр Шовковский, под руководством которого «Динамо» демонстрировало неплохие результаты весной. Очевидно, что хуже уже не будет. Хуже уже никуда», – написал журналист.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. Румынский специалист с командой выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Контракт специалиста с киевским клубом заканчивался летом 2024 года.

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Игорь Бурбас Динамо Киев Шахтер Донецк отставка Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
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Burevestnik
август-октябрь 2023,  Луческу : 
"меня не слышат - это минус, 
но и не гонят - это плюс"
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0
Vik Tor
не факт
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0
ossa
Какая совесть? Откуда совесть? 
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0
GloryUkraine
Якби була гідність, то мав ще до закінчення минулого сезону торбу зібрати. Про совість навіть нема що казати.
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0
googlle
ВЗБІРНА каже, що таки пінком під зад випхали цю "совість та гідність"
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0
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