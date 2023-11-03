Игорь БУРБАС: «Совесть и достоинство Луческу перевесили фактор компенсации»
Украинский журналист уверен, что хуже уже не будет
Украинский журналист Игорь Бурбас прокомментировал неожиданную отставку главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.
«Очень символично, что произошло это после игры с таким не чужим ему «Шахтером». Совесть и достоинство все же перевесили фактор компенсации. Румын не стал ждать позорного увольнения, он впервые в своей жизни самостоятельно подал в отставку.
Руководить киевлянами дальше вероятно будет Александр Шовковский, под руководством которого «Динамо» демонстрировало неплохие результаты весной. Очевидно, что хуже уже не будет. Хуже уже никуда», – написал журналист.
Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. Румынский специалист с командой выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Контракт специалиста с киевским клубом заканчивался летом 2024 года.
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