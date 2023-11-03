Игорь БУРБАС: «Совесть и достоинство Луческу перевесили фактор компенсации»

Украинский журналист Игорь Бурбас прокомментировал неожиданную отставку главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

«Очень символично, что произошло это после игры с таким не чужим ему «Шахтером». Совесть и достоинство все же перевесили фактор компенсации. Румын не стал ждать позорного увольнения, он впервые в своей жизни самостоятельно подал в отставку.

Руководить киевлянами дальше вероятно будет Александр Шовковский, под руководством которого «Динамо» демонстрировало неплохие результаты весной. Очевидно, что хуже уже не будет. Хуже уже никуда», – написал журналист.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. Румынский специалист с командой выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Контракт специалиста с киевским клубом заканчивался летом 2024 года.