Ефим КОНОПЛЯ: «У Динамо на второй тайм не хватило сил»

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля поделился мнением о матче с «Динамо» (1:0) в 13-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Мы были запредельно мотивированны на эту игру. Парни из «Динамо» тоже показали достойный уровень, хорошо боролись, и я надеюсь, что игра болельщикам понравилась. В первом тайме у киевлян были моменты, но затем они устали, потому что мы больше владели мячом и старались гнуть свою линию. Думаю, что у соперника на второй тайм не хватило сил.

Противостояние осталось таким же, как и в прошлые годы. Кто-то выше в таблице, кто-то ниже. Это – жизнь, нельзя все время оставаться на топ-уровне. В Интернете говорят, что у «Динамо» кризис, но все равно парни показали достойный уровень. Думаю, что и они, и мы будем бороться за чемпионство до последнего», – заявил Конопля.

Как известно, после поражения от «Шахтера» тренерский мостик «Динамо» покинул Мирча Луческу.