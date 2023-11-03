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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «У Динамо на второй тайм не хватило сил»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 20:04 |
443
1

Ефим КОНОПЛЯ: «У Динамо на второй тайм не хватило сил»

Игрок «Шахтера» – о победе команды над «Динамо»

03 ноября 2023, 20:04 |
443
1
Ефим КОНОПЛЯ: «У Динамо на второй тайм не хватило сил»
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля поделился мнением о матче с «Динамо» (1:0) в 13-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Мы были запредельно мотивированны на эту игру. Парни из «Динамо» тоже показали достойный уровень, хорошо боролись, и я надеюсь, что игра болельщикам понравилась. В первом тайме у киевлян были моменты, но затем они устали, потому что мы больше владели мячом и старались гнуть свою линию. Думаю, что у соперника на второй тайм не хватило сил.

Противостояние осталось таким же, как и в прошлые годы. Кто-то выше в таблице, кто-то ниже. Это – жизнь, нельзя все время оставаться на топ-уровне. В Интернете говорят, что у «Динамо» кризис, но все равно парни показали достойный уровень. Думаю, что и они, и мы будем бороться за чемпионство до последнего», – заявил Конопля.

Как известно, после поражения от «Шахтера» тренерский мостик «Динамо» покинул Мирча Луческу.

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Ефим Конопля Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер
Источник FootballHub
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Swed
Не надо было поле заливать 3 ноября!    Шахтёр после Шерифа уже был готов к такому фокусу.    Но зачем это было?   Сколько падений, грязи и кусков газона вывернули.
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