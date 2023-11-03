Журналист – об отставке Луческу: «Дедушка немного опоздал с уходом»

Известный спортивный журналист Роман Бебех прокомментировал неожиданную отставку главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

«Бай-бай, Луческу! Тренер «Динамо» таки подал в отставку. Луческу – феномен. Это навсегда, это уже история. Невозможно обмануть время. Дедушка немного опоздал с уходом», – написал журналист.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. Румынский специалист с командой выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Контракт специалиста с киевским клубом заканчивался летом 2024 года.