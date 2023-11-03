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  4. Журналист – об отставке Луческу: «Дедушка немного опоздал с уходом»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 19:51 |
1699
4

Журналист – об отставке Луческу: «Дедушка немного опоздал с уходом»

Роман Бебех уверен, что невозможно обмануть время

03 ноября 2023, 19:51 |
1699
4
Журналист – об отставке Луческу: «Дедушка немного опоздал с уходом»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Известный спортивный журналист Роман Бебех прокомментировал неожиданную отставку главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

«Бай-бай, Луческу! Тренер «Динамо» таки подал в отставку. Луческу – феномен. Это навсегда, это уже история. Невозможно обмануть время. Дедушка немного опоздал с уходом», – написал журналист.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. Румынский специалист с командой выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Контракт специалиста с киевским клубом заканчивался летом 2024 года.

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Роман Бебех Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер отставка
Источник Twitter
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Комментарии 4
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ZvychainyiFanat
Я звісно все розумію, але подібні формулювання занадто грубі. Після такої кар‘єри Луческу заслуговує на повагу і незле, тихе «Дякую за все, прощавайте»
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+2
232121
Ти, писарю, не тобі судити, хто і, як цей колгосп тренує, подивимось, що ти будеш писати за Щовковського чи кого іншого. ЦІ ЧУВАКИ НЕ ХОЧУТЬ, І НЕ ВМІЮТЬ ГРАТИ.... ЦЕ ВЖЕ ДАВНО НЕ,, ДИНАМО''. СУРКІСЯТАМ ВЖЕ НЕ ПОМОЖЕ НІЯКМЙ ТРЕНЕР.... ПОЗОРИЩЕ, НІ ХАРАКТЕРУ, НІ ТЕХНІКИ, НІ УДАРУ.... ТАКИХ МАЙСТРІВ НАВІТЬ У Китай не купують..... ⚽⚽⚽
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-1
Владислав Рейский
Если так подумать то играл дедок игроками что были в наличии и что он мог бы построить мы так и не узнали, так что и требл с первого сезона и две лч не так и плохо без вливаний $
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-3
Alexander Киев
Замість Луческу, почало відходити дінама
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-3
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