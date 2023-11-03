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  4. Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 19:46 |
2592
4

Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического

Румынский специалист подал в отставку самостоятельно

03 ноября 2023, 19:46 |
2592
4
Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Мирча Луческу

3 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».

После окончания поединка 78-летний румынский наставник «бело-синих» Мирча Луческу объявил о своем уходе с поста главного тренера команды, а также сообщил о завершении тренерской карьеры.

Сообщается, что президент киевского «Динамо» Игорь Суркис никак не прокомментировал уход Луческу.

Он присутствовал на Классическом, а затем уехал со стадиона.

Контракт Луческу с «Динамо» действовал до лета 2024 года. Суркис не увольнял наставника из-за высокой компенсации за досрочный разрыв договора.

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Игорь Суркис Мирча Луческу Динамо Киев Динамо - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка завершение карьеры
Источник FootballHub
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Комментарии 5
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apepa
Эта еще кацапская мразь на стадионе была?? Почему никто гранату не бросил туда где сидел суркис??
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0
ossa
Ребров отобрал у Чаушеску два чемпионата имея бюджет на прядок меньше. Поменять такого тренера на престарелого Будулая - эпическая глупость "смотрящего" Сурка-младшего. 
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0
FunnyCat_____
Суркис будет что то комментировать только после того как будут повержены условные  Минай и МхХ 1925.
тогда великий управленец разродится на интервью  
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-2
KIEWADIM
Добавь денег деду, он еще не сказал свое последнее слово
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-2
Alexander Киев
Втримай діда любою ціною
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-3
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