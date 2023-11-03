Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического
Румынский специалист подал в отставку самостоятельно
3 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».
После окончания поединка 78-летний румынский наставник «бело-синих» Мирча Луческу объявил о своем уходе с поста главного тренера команды, а также сообщил о завершении тренерской карьеры.
Сообщается, что президент киевского «Динамо» Игорь Суркис никак не прокомментировал уход Луческу.
Он присутствовал на Классическом, а затем уехал со стадиона.
Контракт Луческу с «Динамо» действовал до лета 2024 года. Суркис не увольнял наставника из-за высокой компенсации за досрочный разрыв договора.
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