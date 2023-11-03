Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического

3 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».

После окончания поединка 78-летний румынский наставник «бело-синих» Мирча Луческу объявил о своем уходе с поста главного тренера команды, а также сообщил о завершении тренерской карьеры.

Сообщается, что президент киевского «Динамо» Игорь Суркис никак не прокомментировал уход Луческу.

Он присутствовал на Классическом, а затем уехал со стадиона.

Контракт Луческу с «Динамо» действовал до лета 2024 года. Суркис не увольнял наставника из-за высокой компенсации за досрочный разрыв договора.