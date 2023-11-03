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  4. Источник: Игроки Манчестер Юнайтед просят уволить главного тренера
Англия
03 ноября 2023, 16:25 |
800
2

Источник: Игроки Манчестер Юнайтед просят уволить главного тренера

Эрик тен Хаг не пользуется поддержкой подопечных

03 ноября 2023, 16:25 |
800
2
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед просят уволить главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили руководство клуба уволить главного тренера команды Эрика тен Хага. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на свои источники в клубе.

Коллектив недоволен рядом сомнительных кадровых решений тренера в последних матчах, конфликтом тренера с Джейдоном Санчо, а также жалуются на нехватку харизмы у тренера.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что пока что «Манчестер Юнайтед» не ищет замену тен Хагу. Нидерландский тренер работает с командой с лета 2022 года.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед отставка
Источник The Athletic
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Комментарии 2
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stalevar1250
Нет на них Сера Алекса, молчали бы в тряпочку
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Перець
Я ще вчора писав ,що його вже після кубку гнати треба сцяними тапками
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