Источник: Игроки Манчестер Юнайтед просят уволить главного тренера
Эрик тен Хаг не пользуется поддержкой подопечных
Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили руководство клуба уволить главного тренера команды Эрика тен Хага. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на свои источники в клубе.
Коллектив недоволен рядом сомнительных кадровых решений тренера в последних матчах, конфликтом тренера с Джейдоном Санчо, а также жалуются на нехватку харизмы у тренера.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что пока что «Манчестер Юнайтед» не ищет замену тен Хагу. Нидерландский тренер работает с командой с лета 2022 года.
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