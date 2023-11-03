Источник: Игроки Манчестер Юнайтед просят уволить главного тренера

Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили руководство клуба уволить главного тренера команды Эрика тен Хага. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на свои источники в клубе.

Коллектив недоволен рядом сомнительных кадровых решений тренера в последних матчах, конфликтом тренера с Джейдоном Санчо, а также жалуются на нехватку харизмы у тренера.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что пока что «Манчестер Юнайтед» не ищет замену тен Хагу. Нидерландский тренер работает с командой с лета 2022 года.