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Англия
02 ноября 2023, 21:32 | Обновлено 02 ноября 2023, 21:42
231
1

Источник: МЮ не ищет замену тен Хагу

У нидерландца имеется вотум доверия

02 ноября 2023, 21:32 | Обновлено 02 ноября 2023, 21:42
231
1
Источник: МЮ не ищет замену тен Хагу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В «Манчестер Юнайтед» на фоне неудовлетворительных результатов команды в последних матчах отрицают какую-либо работу в отношении вероятной замены главного тренера коллектива Эрика тен Хага.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Утверждается, что с «Олд Траффорд» никто не контактировал с кем-либо из тренеров относительно возможного сотрудничества. Таким образом, информация о желании руководства английского клуба назначить нового главного тренера в команде является ложной.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает на замену Эрику тен Хагу француза Зинедина Зидана и наставника «Спортинга» Рубена Аморима.

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Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
решили терпеть по примеру Игоря Михалыча )
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