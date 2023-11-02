Источник: МЮ не ищет замену тен Хагу
У нидерландца имеется вотум доверия
В «Манчестер Юнайтед» на фоне неудовлетворительных результатов команды в последних матчах отрицают какую-либо работу в отношении вероятной замены главного тренера коллектива Эрика тен Хага.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Утверждается, что с «Олд Траффорд» никто не контактировал с кем-либо из тренеров относительно возможного сотрудничества. Таким образом, информация о желании руководства английского клуба назначить нового главного тренера в команде является ложной.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает на замену Эрику тен Хагу француза Зинедина Зидана и наставника «Спортинга» Рубена Аморима.
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