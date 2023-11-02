Источник: МЮ не ищет замену тен Хагу

В «Манчестер Юнайтед» на фоне неудовлетворительных результатов команды в последних матчах отрицают какую-либо работу в отношении вероятной замены главного тренера коллектива Эрика тен Хага.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Утверждается, что с «Олд Траффорд» никто не контактировал с кем-либо из тренеров относительно возможного сотрудничества. Таким образом, информация о желании руководства английского клуба назначить нового главного тренера в команде является ложной.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает на замену Эрику тен Хагу француза Зинедина Зидана и наставника «Спортинга» Рубена Аморима.