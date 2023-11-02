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  4. Манчестер Юнайтед рассматривает Зидана на замену тен Хагу
Англия
02 ноября 2023, 20:04 |
618
4

Манчестер Юнайтед рассматривает Зидана на замену тен Хагу

Также в шорт-листе присутствует имя Рубена Аморима

02 ноября 2023, 20:04 |
618
4
Манчестер Юнайтед рассматривает Зидана на замену тен Хагу
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

После вчерашнего поражения 0:3 от «Ньюкасла» в 1/8 финала Кубка лиги главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оказался в шаге от увольнения. Об этом сообщает The Times.

Руководство «Красных дьяволов» уже начало поиски нового наставника для команды. Рассматриваются две кандидатуры – Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга», а также Зинедин Зидан, который остается безработным с лета 2021 года.

Ситуация осложняется неопределенностью по поводу владельца «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время часть акций клуба должен приобрести британский миллиардер Джим Рэтклифф.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Зинедин Зидан Рубен Аморим Спортинг Лиссабон
Источник The Times
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Комментарии 4
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PUMA
Та такое ощущение что Зидан не пойдет ни в один клуб.
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0
pol-55
Так,Є для нього АПЛ дуже складна.
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0
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luceorius
 А Зідану АПЛ взагалі не в плані - він хоче у збірну Франції. 
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0
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