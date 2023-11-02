Манчестер Юнайтед рассматривает Зидана на замену тен Хагу

После вчерашнего поражения 0:3 от «Ньюкасла» в 1/8 финала Кубка лиги главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оказался в шаге от увольнения. Об этом сообщает The Times.

Руководство «Красных дьяволов» уже начало поиски нового наставника для команды. Рассматриваются две кандидатуры – Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга», а также Зинедин Зидан, который остается безработным с лета 2021 года.

Ситуация осложняется неопределенностью по поводу владельца «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время часть акций клуба должен приобрести британский миллиардер Джим Рэтклифф.