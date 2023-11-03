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Агробизнес
03.11.2023 13:30 – 45+ 0 : 0
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 ноября 2023, 13:49 |
151
0

Первая лига. Кремень – Чернигов, Агробизнес – Нива. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 3 ноября видеотрансляцию поединков 15-го тура Первой лиги

03 ноября 2023, 13:49 |
151
0
Первая лига. Кремень – Чернигов, Агробизнес – Нива. Смотреть онлайн. LIVE
ПФЛ.

3 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 15-й тур, 3 ноября

  • 12:30. Кремень – Чернигов
  • 13:30. Агробизнес – Нива

12:30. Кремень – Чернигов

13:30. Агробизнес – Нива

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Кремень Кременчуг Чернигов Агробизнес Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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