03.11.2023 13:30 – 45’+ 0 : 0
Украина. Первая лига03 ноября 2023, 13:49 |
151
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Первая лига. Кремень – Чернигов, Агробизнес – Нива. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 3 ноября видеотрансляцию поединков 15-го тура Первой лиги
03 ноября 2023, 13:49 |
151
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3 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 15-й тур, 3 ноября
- 12:30. Кремень – Чернигов
- 13:30. Агробизнес – Нива
12:30. Кремень – Чернигов
13:30. Агробизнес – Нива
Турнирная таблица
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