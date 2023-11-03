Первая лига. Кремень обыграл Чернигов, Агробизнес победил Ниву

Сегодня, 3 ноября, состоялись два матча в Первой лиге Украины. «Кремень» одержал волевую победу против «Чернигова». С аналогичным счетом торжествовал «Агробизнес» в противостоянии против тернопольской «Нивы», победу хозяевам принес Руслан Бариляк на 90-й минуте.

Первая лига. 15-й тур, 3 ноября.

Группа А.

Агробизнес – Нива Т. – 2:1

Голы: Свистун, 39, Бариляк, 90 – Вольский, 87.

Группа В.

Кремень – Чернигов – 2:1

Голы: Киреев, 61, Азизов, 71 – Ментей, 38.

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