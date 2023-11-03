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Агробизнес
03.11.2023 13:30 – FT 2 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
03 ноября 2023, 15:54 |
214
0

Первая лига. Кремень обыграл Чернигов, Агробизнес победил Ниву

Состоялось два поединка в Первой лиге

03 ноября 2023, 15:54 |
214
0
Первая лига. Кремень обыграл Чернигов, Агробизнес победил Ниву
ФК Кремінь.

Сегодня, 3 ноября, состоялись два матча в Первой лиге Украины. «Кремень» одержал волевую победу против «Чернигова». С аналогичным счетом торжествовал «Агробизнес» в противостоянии против тернопольской «Нивы», победу хозяевам принес Руслан Бариляк на 90-й минуте.

Первая лига. 15-й тур, 3 ноября.

Группа А.

Агробизнес – Нива Т. – 2:1
Голы: Свистун, 39, Бариляк, 90 – Вольский, 87.

Группа В.

Кремень – Чернигов – 2:1
Голы: Киреев, 61, Азизов, 71 – Ментей, 38.

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Чернигов Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Агробизнес
Источник Sport.ua
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