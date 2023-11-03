03.11.2023 13:30 – FT 2 : 1
Украина. Первая лига03 ноября 2023, 15:54 |
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Первая лига. Кремень обыграл Чернигов, Агробизнес победил Ниву
Состоялось два поединка в Первой лиге
03 ноября 2023, 15:54 |
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Сегодня, 3 ноября, состоялись два матча в Первой лиге Украины. «Кремень» одержал волевую победу против «Чернигова». С аналогичным счетом торжествовал «Агробизнес» в противостоянии против тернопольской «Нивы», победу хозяевам принес Руслан Бариляк на 90-й минуте.
Первая лига. 15-й тур, 3 ноября.
Группа А.
Агробизнес – Нива Т. – 2:1
Голы: Свистун, 39, Бариляк, 90 – Вольский, 87.
Группа В.
Кремень – Чернигов – 2:1
Голы: Киреев, 61, Азизов, 71 – Ментей, 38.
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