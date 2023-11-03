Мамаду САКО: «Отказываюсь брать ответственность за конфликт с тренером»

Защитник Мамаду Сако прокомментировал прекращение сотрудничества с французским «Монпелье» из-за конфликта с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном.

«Надо знать, как выйти из-за стола, когда к вам перестают проявлять уважение. После произошедшего на тренировочной базе инцидента, за который и отказываюсь брать на себя ответственность, я решил прекратить сотрудничество со спортивным клубом «Монпелье».

Два года я провел в этом семейном клубе, где с удовольствием делился своим опытом игры на высшем уровне со своими товарищами по команде и младшими братьями из тренировочного центра. Хочу поблагодарить их за безупречную поддержку. Также благодарен медицинскому персоналу и болельщикам, которые высоко оценили мои выступления за клуб. Также хочу выразить благодарность спортивному директору Бруно Каротти за лояльность в течение моего периода в «Монпелье».

Наконец хочу сказать особые слова благодарности президенту Лорану Никойену, который продолжает возглавлять «Монпелье», исповедуя близкие мне ценности и принципы, как это делал его отец. Мы встретились как мужчины – и расходимся как мужчины. Удачного продления сезона», – написал Сако.

Напомним, что во время одной из тренировок Мамаду Сако, недовольный замечаниями Тер-Закаряна, повалил его на землю. После этого игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.