Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мамаду САКО: «Отказываюсь брать ответственность за конфликт с тренером»
Франция
03 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:43
340
1

Мамаду САКО: «Отказываюсь брать ответственность за конфликт с тренером»

Бывший защитник «Монпелье» – о прекращении сотрудничества с клубом

03 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:43
340
1
Мамаду САКО: «Отказываюсь брать ответственность за конфликт с тренером»
Instagram (Мамаду Сако)

Защитник Мамаду Сако прокомментировал прекращение сотрудничества с французским «Монпелье» из-за конфликта с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном.

«Надо знать, как выйти из-за стола, когда к вам перестают проявлять уважение. После произошедшего на тренировочной базе инцидента, за который и отказываюсь брать на себя ответственность, я решил прекратить сотрудничество со спортивным клубом «Монпелье».

Два года я провел в этом семейном клубе, где с удовольствием делился своим опытом игры на высшем уровне со своими товарищами по команде и младшими братьями из тренировочного центра. Хочу поблагодарить их за безупречную поддержку. Также благодарен медицинскому персоналу и болельщикам, которые высоко оценили мои выступления за клуб. Также хочу выразить благодарность спортивному директору Бруно Каротти за лояльность в течение моего периода в «Монпелье».

Наконец хочу сказать особые слова благодарности президенту Лорану Никойену, который продолжает возглавлять «Монпелье», исповедуя близкие мне ценности и принципы, как это делал его отец. Мы встретились как мужчины – и расходимся как мужчины. Удачного продления сезона», – написал Сако.

Напомним, что во время одной из тренировок Мамаду Сако, недовольный замечаниями Тер-Закаряна, повалил его на землю. После этого игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

По теме:
Монпелье расторг контракт с игроком за драку с главным тренером
ПСЖ – Монпелье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Тренер Лиона впервые прокомментировал инцидент перед матчем с Марселем
Мамаду Сако Монпелье Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Футбол | 02 ноября 2023, 22:29 36
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ

Издание FourFourTwo составило рейтинг топовых футболистов

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03 ноября 2023, 09:05 5
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

Сергей КОВАЛЕЦ: «Проблем с мотивацией у Динамо не будет»
Футбол | 03.11.2023, 11:16
Сергей КОВАЛЕЦ: «Проблем с мотивацией у Динамо не будет»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Проблем с мотивацией у Динамо не будет»
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Теннис | 03.11.2023, 05:25
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Бокс | 02.11.2023, 14:29
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Максим Колісник
Це не перший клуб з якого Сако поперли, думаю проблема не в клубах
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
01.11.2023, 22:36 32
Теннис
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
01.11.2023, 15:21 13
Футбол
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
01.11.2023, 09:35 5
Бокс
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 06:25 26
Футбол
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем