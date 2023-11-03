Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монпелье расторг контракт с игроком за драку с главным тренером
Франция
03 ноября 2023, 09:49 |
329
0

Монпелье расторг контракт с игроком за драку с главным тренером

Мамаду Сако не понравились действия Мишеля Тер-Закаряна во время тренировки

03 ноября 2023, 09:49 |
329
0
Монпелье расторг контракт с игроком за драку с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Мамаду Сако

Французский клуб «Монпелье» приостановил сотрудничество с защитником Мамаду Сако, устроившим драку с главным тренером клуба Мишелем Тер-Закаряном.

«В течение десяти дней вокруг клуба шел ажиотаж в СМИ вокруг схватки между Мишелем Тер-Закаряном и Мамаду Сако. Вопреки тому, что было сказано и передано, против Мамада Сако не было применено никаких санкций. После 10 дней раздумий стороны договорились прекратить договорные отношения между ними. Клуб хотел бы поблагодарить Мамаду Сако за его усилия во время пребывания в Монпелье и желает ему, а также его семье всего лучшего в будущем», – говорится в официальном сообщении клуба.

На одной из тренировок во время двусторонней игры Тер-Закарян не зафиксировал фол на Сахо, который был очень недоволен. После словесной перепалки Сако схватил тренера за ворот и повалил на землю. Для прекращения потасовки пришлось вмешаться вторым футболистам.

В этом сезоне в составе Монпелье 33-летний Мамаду Сако сыграл шесть минут в одном матче.

По теме:
ПСЖ – Монпелье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Тренер Лиона впервые прокомментировал инцидент перед матчем с Марселем
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
Монпелье Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Мамаду Сако
Источник ФК Монпелье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Все получилось». Неймар перенес операцию, когда вернется на поле?
Футбол | 03 ноября 2023, 06:46 1
ФОТО. «Все получилось». Неймар перенес операцию, когда вернется на поле?
ФОТО. «Все получилось». Неймар перенес операцию, когда вернется на поле?

Звездный бразильский форвард опубликовал фотографию с больницы

Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Футбол | 02 ноября 2023, 22:29 30
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ

Издание FourFourTwo составило рейтинг топовых футболистов

Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03.11.2023, 03:25
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Футбол | 02.11.2023, 19:15
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Бокс | 02.11.2023, 10:19
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси и гнилое наследие Абрамовича
Челси и гнилое наследие Абрамовича
02.11.2023, 08:40 9
Футбол
Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034
Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034
01.11.2023, 08:50 2
Футбол
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
Тедди Атлас назвал справедливый счет в бою Фьюри – Нганну
Тедди Атлас назвал справедливый счет в бою Фьюри – Нганну
01.11.2023, 13:06
Бокс
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 06:25 26
Футбол
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 4
Футбол
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
01.11.2023, 15:21 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем