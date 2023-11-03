Монпелье расторг контракт с игроком за драку с главным тренером

Французский клуб «Монпелье» приостановил сотрудничество с защитником Мамаду Сако, устроившим драку с главным тренером клуба Мишелем Тер-Закаряном.

«В течение десяти дней вокруг клуба шел ажиотаж в СМИ вокруг схватки между Мишелем Тер-Закаряном и Мамаду Сако. Вопреки тому, что было сказано и передано, против Мамада Сако не было применено никаких санкций. После 10 дней раздумий стороны договорились прекратить договорные отношения между ними. Клуб хотел бы поблагодарить Мамаду Сако за его усилия во время пребывания в Монпелье и желает ему, а также его семье всего лучшего в будущем», – говорится в официальном сообщении клуба.

На одной из тренировок во время двусторонней игры Тер-Закарян не зафиксировал фол на Сахо, который был очень недоволен. После словесной перепалки Сако схватил тренера за ворот и повалил на землю. Для прекращения потасовки пришлось вмешаться вторым футболистам.

В этом сезоне в составе Монпелье 33-летний Мамаду Сако сыграл шесть минут в одном матче.