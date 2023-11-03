Йожеф САБО: «Не вижу, за счет чего Динамо сможет обыграть Шахтер»

Экс-игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от центрального матча 13-го тура УПЛ между «сине-белыми» и донецким «Шахтером».

«Игра должна быть интересной. Луческу имеет большой опыт, которого нет ни у одного действующего тренера в Украине. Я думаю, что «Динамо» закроется у своих ворот и будет ждать ошибки «Шахтера», чтобы поймать «горняков» на контратаке. Киевляне не смогут играть в открытый футбол, потому что игроки в «Шахтере» лучше.

Луческу в «Динамо» всегда использует такую тактику против сильных команд. А «Шахтеру» нужно выигрывать, они борются за чемпионство. Думаю, что «горняки» выиграют со счетом 2:0. Донецкая команда просто сильнее, и я не вижу, за счет чего «Динамо» сможет им помешать одержать победу», – сказал Сабо.

Матч «Динамо» и «Шахтера» состоится в пятницу, 3 ноября, он будет домашним для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.