Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Не вижу, за счет чего Динамо сможет обыграть Шахтер»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 09:49 |
697
5

Йожеф САБО: «Не вижу, за счет чего Динамо сможет обыграть Шахтер»

Известный эксперт поделился ожиданиями от центрального матча 13-го тура УПЛ

03 ноября 2023, 09:49 |
697
5
Йожеф САБО: «Не вижу, за счет чего Динамо сможет обыграть Шахтер»
Twitter. Йожеф Сабо

Экс-игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от центрального матча 13-го тура УПЛ между «сине-белыми» и донецким «Шахтером».

«Игра должна быть интересной. Луческу имеет большой опыт, которого нет ни у одного действующего тренера в Украине. Я думаю, что «Динамо» закроется у своих ворот и будет ждать ошибки «Шахтера», чтобы поймать «горняков» на контратаке. Киевляне не смогут играть в открытый футбол, потому что игроки в «Шахтере» лучше.

Луческу в «Динамо» всегда использует такую тактику против сильных команд. А «Шахтеру» нужно выигрывать, они борются за чемпионство. Думаю, что «горняки» выиграют со счетом 2:0. Донецкая команда просто сильнее, и я не вижу, за счет чего «Динамо» сможет им помешать одержать победу», – сказал Сабо.

Матч «Динамо» и «Шахтера» состоится в пятницу, 3 ноября, он будет домашним для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
Его игра его словами. Шевченко объясняет 10 своих легендарных голов
Украинское Классическое. Кто фаворит в матче Динамо Киев – Шахтер Донецк?
Назван лучший игрок киевского Динамо по итогам октября
Йожеф Сабо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пегула вышла в полуфинал WTA Finals 2023 со счетом 3:0, обыграв Саккари
Теннис | 03 ноября 2023, 02:55 2
Пегула вышла в полуфинал WTA Finals 2023 со счетом 3:0, обыграв Саккари
Пегула вышла в полуфинал WTA Finals 2023 со счетом 3:0, обыграв Саккари

Джессика выиграла у Марии в двух сетах

Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Бокс | 02 ноября 2023, 10:19 3
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко

Александр очень хочет, чтобы Василий вернулся в ринг

Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03.11.2023, 03:25
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Футбол | 02.11.2023, 19:15
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
Война | 02.11.2023, 13:28
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
Да я б не сказал что уровень игроков у Шахтёра выше.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
kadaad
Согласен на 100%.
Ответить
+1
⬆️
Это же не шахматы.  Один удачный удар Буяльского или Бражко в начале игры может стать первым и последним в матче.   1:0 тоже победа.
Ответить
0
AK.228
😎
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 35
Футбол
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 06:25 26
Футбол
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
01.11.2023, 10:37 3
Бокс
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
Нужны доказательства. Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
01.11.2023, 09:35 5
Бокс
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
02.11.2023, 13:10 9
Хоккей
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
Челси и гнилое наследие Абрамовича
Челси и гнилое наследие Абрамовича
02.11.2023, 08:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем