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Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 19:49 |
1631
26

Утверждены дата и время украинского классико

«Динамо» и «Шахтер» сыграют 3 ноября в 17:00

19 октября 2023, 19:49 |
1631
26
Утверждены дата и время украинского классико
upl.ua

Украинская Премьер-лига определилась с датой проведения 13-го тура национального чемпионата. Центральным матчем этого тура станет противостояние киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

Игра состоится в пятницу, 3 ноября, она будет домашней для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.

В преддверии 11-го тура Украинской Премьер-лиги «Шахтер» занимает третье место с 18 очками в активе, «Динамо» идет шестым с 15 очками, но в активе киевского клуба две игры в запасе.

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Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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Комментарии 26
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avk2307
Я думаю це для зручності Шахтаря перед Єврокубками. Їм же 7 го грати в Гамбурзі.Цілком логічно. А для глядачів і правда не дуже...
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+1
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Дані Рохас
А не судьба поставить после рабочего дня или не впятницу??? У вас там групповой рак мозга, как вы вообще планируете, анализируете? Или может в семье кто-то умер что у вас бошка не варит? 
Тут даже думать не надо, просто берёшь и считаешь, и не как оно у тебя в пятницу в 17:00 не получится, это тупое время
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+1
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igor shmuylo
а шо нельзя было сделать игру в выходные . все делаеться для людей .даеще в такое время 
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+1
zhyr
Норм. Один з найочікуваніших матчів УПЛ в п"ятницю 17:00. Все для людей)))
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+1
Дані Рохас
Не вы блин реально тупенькие, УПЛ ало вы тама??? Как вы додумались до этого?
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0
Дані Рохас
хотя чё я бомблю, не удивлюсь если матч будут транслировать на супер закрытой платформе, там где подписка на месяц 300 грн и придётся искать трансу как обычно у арабов чи турков 
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-1
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Дані Рохас
А потом говорят: у людей пропадает интерес к футболу, война в стране, много погибших, тяжелая экономическая ситуация, не до футбола...
да не до футбола потому что у вас навыки организации чего либо на нуле, вы не что не способные, не способны видеть картину в целом, определять целевую аудитории.
Так что руководство УПЛ, персонально говорю - вы грёбаные немощи, и потому будет футбол умирать, и не из-за войны или отсуствия инвестиций, а просто из-за глупого руководства не способно даже элементарные вещи такие как эль-классико нормально, хотя бы приемлемо организовать.
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-1
avk2307
Це означає що гри на кубок для Шахтаря не буде?Чи вона раніше буде або пізніше?
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-1
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FunnyCat_____
я надеюсь в случае поступления просьбы о переносе, ДК поступит аналогично как поступил шахтер в прошлом сезоне
хотя, это надо нехилую такую наглость иметь, чтобы такая просьба поступила 
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-3
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