Утверждены дата и время украинского классико

Украинская Премьер-лига определилась с датой проведения 13-го тура национального чемпионата. Центральным матчем этого тура станет противостояние киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

Игра состоится в пятницу, 3 ноября, она будет домашней для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.

В преддверии 11-го тура Украинской Премьер-лиги «Шахтер» занимает третье место с 18 очками в активе, «Динамо» идет шестым с 15 очками, но в активе киевского клуба две игры в запасе.