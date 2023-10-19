Утверждены дата и время украинского классико
«Динамо» и «Шахтер» сыграют 3 ноября в 17:00
Украинская Премьер-лига определилась с датой проведения 13-го тура национального чемпионата. Центральным матчем этого тура станет противостояние киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».
Игра состоится в пятницу, 3 ноября, она будет домашней для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.
В преддверии 11-го тура Украинской Премьер-лиги «Шахтер» занимает третье место с 18 очками в активе, «Динамо» идет шестым с 15 очками, но в активе киевского клуба две игры в запасе.
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Тут даже думать не надо, просто берёшь и считаешь, и не как оно у тебя в пятницу в 17:00 не получится, это тупое время
да не до футбола потому что у вас навыки организации чего либо на нуле, вы не что не способные, не способны видеть картину в целом, определять целевую аудитории.
Так что руководство УПЛ, персонально говорю - вы грёбаные немощи, и потому будет футбол умирать, и не из-за войны или отсуствия инвестиций, а просто из-за глупого руководства не способно даже элементарные вещи такие как эль-классико нормально, хотя бы приемлемо организовать.
хотя, это надо нехилую такую наглость иметь, чтобы такая просьба поступила