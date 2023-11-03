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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 05:57 |
204
0

Украинское Классическое. Кто фаворит в матче Динамо Киев – Шахтер Донецк?

Поединок состоится 3 ноября в 17:00 по Киеву

03 ноября 2023, 05:57 |
204
0
Украинское Классическое. Кто фаворит в матче Динамо Киев – Шахтер Донецк?
УПЛ

3 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Фаворитами в Украинском Классическом являются «горняки». Коэффициент на их победу составляет 1.91.

Ничья расценивается в 4.00. На победу киевской команды можно поставить с коэффициентом 4.35.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу азарт котировки букмекеров
Источник Sport.ua
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