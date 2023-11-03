Украинское Классическое. Кто фаворит в матче Динамо Киев – Шахтер Донецк?

3 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Фаворитами в Украинском Классическом являются «горняки». Коэффициент на их победу составляет 1.91.

Ничья расценивается в 4.00. На победу киевской команды можно поставить с коэффициентом 4.35.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.