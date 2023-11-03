Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 05:57 |
204
0
Украинское Классическое. Кто фаворит в матче Динамо Киев – Шахтер Донецк?
Поединок состоится 3 ноября в 17:00 по Киеву
03 ноября 2023, 05:57 |
204
0
3 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.
Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Фаворитами в Украинском Классическом являются «горняки». Коэффициент на их победу составляет 1.91.
Ничья расценивается в 4.00. На победу киевской команды можно поставить с коэффициентом 4.35.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 02 ноября 2023, 13:10 8
«Неудобно и жарко» против безопасности
Бокс | 02 ноября 2023, 14:29 2
Ставит на Джареда Андерсона
Теннис | 03.11.2023, 02:55
Футбол | 03.11.2023, 04:10
Футбол | 02.11.2023, 22:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.11.2023, 01:45 1
01.11.2023, 22:36 30
01.11.2023, 14:32 63
01.11.2023, 16:57 8
01.11.2023, 07:33 6
02.11.2023, 01:46 1
02.11.2023, 06:36 23
01.11.2023, 06:55 4