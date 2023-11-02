В пятницу, 3 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Шахтер». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо». Начало в 17:00.

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«Динамо» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2.