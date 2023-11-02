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Чемпионат Украины
Динамо Киев
03.11.2023 17:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 17:33 |
609
0

Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября в 17:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги

02 ноября 2023, 17:33 |
609
0
Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 3 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Шахтер». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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