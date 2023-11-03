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МЛС Плей-офф
Коламбус Крю
02.11.2023 01:30 – FT 2 : 0
Атланта Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
03 ноября 2023, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 01:40
12
0

ВИДЕО. Дубль Кучо. Коламбус Крю обыграл Атланту Юнайтед в первом матче

В MLS завершились первые матчи серий четвертьфиналов конференций

03 ноября 2023, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 01:40
12
0
ВИДЕО. Дубль Кучо. Коламбус Крю обыграл Атланту Юнайтед в первом матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Кучо

В MLS завершились первые матчи серий четвертьфиналов конференций.

16 команд в плей-офф ведут борьбу за трофей MLS.

Первая игра в паре Коламбус Крю – Атланта Юнайтед состоялась 2 ноября.

Хозяева поля выиграли со счетом 2:0. Серии длятся до двух побед.

MLS 2023. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

02.11. 01:30. Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 2:0

Голы: Кучо, 45+1, 51 (пен)

Видеообзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Эрнандес (Коламбус Крю).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Эрнандес (Коламбус Крю).
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Major League Soccer (MLS) Коламбус Крю Атланта Юнайтед видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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