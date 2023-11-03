МЛС Плей-офф
02.11.2023 01:30 – FT 2 : 0
Major League Soccer03 ноября 2023, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 01:40
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ВИДЕО. Дубль Кучо. Коламбус Крю обыграл Атланту Юнайтед в первом матче
В MLS завершились первые матчи серий четвертьфиналов конференций
03 ноября 2023, 01:20 | Обновлено 03 ноября 2023, 01:40
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В MLS завершились первые матчи серий четвертьфиналов конференций.
16 команд в плей-офф ведут борьбу за трофей MLS.
Первая игра в паре Коламбус Крю – Атланта Юнайтед состоялась 2 ноября.
Хозяева поля выиграли со счетом 2:0. Серии длятся до двух побед.
MLS 2023. Плей-офф
Восточная конференция. 1/4 финала
02.11. 01:30. Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 2:0
Голы: Кучо, 45+1, 51 (пен)
Видеообзор матча
События матча
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Эрнандес (Коламбус Крю).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Эрнандес (Коламбус Крю).
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