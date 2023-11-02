Аякс выиграл с новым тренером, прервав черную серию из 10 матчей без побед

Нидерландский клуб «Аякс» наконец-то выиграл матч, прервав черную серию из 10 игр без побед (+0=3–7).

«Аякс» в поединке чемпионата Нидерландов против Волендама одержал убедительную победу со счетом 2:0.

На днях Аякс назначил нового главного тренера, и это принесло плоды.

Новый коуч Джон ван'т Схип начал работу в Амстердаме с победы.

Аякс выбрался из зоны вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице (8 очков).

Чемпионат Нидерландов

Перенесенный матч 3-го тура, 2 ноября

Аякс – Волендам – 2:0

Голы: Бергвейн, 57, Акпом, 89

Турнирная таблица

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Черная серия Аякса: 10 матчей без побед