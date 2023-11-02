Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс выиграл с новым тренером, прервав черную серию из 10 матчей без побед
Чемпионат Нидерландов
Аякс
02.11.2023 21:00 – FT 2 : 0
Волендам
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
02 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:14
165
0

Аякс выиграл с новым тренером, прервав черную серию из 10 матчей без побед

Поединок чемпионата Нидерландов против Волендама закончился со счетом 2:0

02 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:14
165
0
Аякс выиграл с новым тренером, прервав черную серию из 10 матчей без побед
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский клуб «Аякс» наконец-то выиграл матч, прервав черную серию из 10 игр без побед (+0=3–7).

«Аякс» в поединке чемпионата Нидерландов против Волендама одержал убедительную победу со счетом 2:0.

На днях Аякс назначил нового главного тренера, и это принесло плоды.

Новый коуч Джон ван'т Схип начал работу в Амстердаме с победы.

Аякс выбрался из зоны вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице (8 очков).

Чемпионат Нидерландов

Перенесенный матч 3-го тура, 2 ноября

Аякс – Волендам – 2:0

Голы: Бергвейн, 57, Акпом, 89

Турнирная таблица

Фотогалерея

Черная серия Аякса: 10 матчей без побед

По теме:
Барселона интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов
Джон ВАН'Т СХИП: «Аяксу снова нужно найти дорогу наверх»
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс назначил нового главного тренера
чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Волендам Стивен Бергвейн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Бокс | 02 ноября 2023, 14:29 2
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса

Ставит на Джареда Андерсона

ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка
Футбол | 02 ноября 2023, 22:30 0
ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка
ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка

Владислав отметился голевыми действиями в поединке против ЛКС Лодзь

«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
Война | 02.11.2023, 13:28
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
Владислав ВАЩУК: «Не вижу работу Луческу. Ему просто ничего не нужно»
Футбол | 02.11.2023, 16:11
Владислав ВАЩУК: «Не вижу работу Луческу. Ему просто ничего не нужно»
Владислав ВАЩУК: «Не вижу работу Луческу. Ему просто ничего не нужно»
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Теннис | 02.11.2023, 01:46
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
01.11.2023, 04:35 1
Футбол
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
01.11.2023, 07:33 6
Футбол
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 2
Футбол
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
02.11.2023, 23:10 25
Футбол
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
01.11.2023, 01:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем