Аякс выиграл с новым тренером, прервав черную серию из 10 матчей без побед
Поединок чемпионата Нидерландов против Волендама закончился со счетом 2:0
Нидерландский клуб «Аякс» наконец-то выиграл матч, прервав черную серию из 10 игр без побед (+0=3–7).
«Аякс» в поединке чемпионата Нидерландов против Волендама одержал убедительную победу со счетом 2:0.
На днях Аякс назначил нового главного тренера, и это принесло плоды.
Новый коуч Джон ван'т Схип начал работу в Амстердаме с победы.
Аякс выбрался из зоны вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице (8 очков).
Чемпионат Нидерландов
Перенесенный матч 3-го тура, 2 ноября
Аякс – Волендам – 2:0
Голы: Бергвейн, 57, Акпом, 89
Турнирная таблица
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Черная серия Аякса: 10 матчей без побед
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