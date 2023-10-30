ОФИЦИАЛЬНО. Аякс назначил нового главного тренера
Джон ван ‘т Схип попытается вывести команду из кризиса
«Аякс» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Джона ван ‘т Схипа. Контракт с ним рассчитан до лета 2025 года, при этом с 1 июля 2024 года ван ‘т Схип займет должность в высшем менеджменте клуба.
Предыдущим местом работы ван ‘т Схипа была сборная Греции, с которой он работал в 2019 – 2021 годах. 59-летний нидерландец выступал за «Аякс» в качестве игрока в 1981 – 1992 годах, а также провел один матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера в мае 2009 года.
Напомним, «Аякс» проводит один из худших сезонов в своей истории. Вчера команда проиграла 2:5 «ПСВ» и опустилась на последнее место в турнирной таблице нидерландской Эредивизие.
На посту главного тренера «Аякса» ван ‘т Схип заменил Мориса Стейна, который был уволен 23 октября.
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А ведь еще каких-то 3-4 года назад гордились что самому аяксу проиграли.
там тоже была донная команда, но стала играть значительно лучше с ним.