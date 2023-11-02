Кто лидер? Как выглядит таблица U-19 после победы Динамо над Шахтером

2 ноября в матче юношеского чемпионата Украины U-19 Динамо обыграло Шахтер (2:0).

На старте второй половины хозяева открыли счет: Гусев перевел мяч на правый фланг на Саленко, тот прострелил от лицевой линии на дальнюю стойку, а на замыкании оказался Кирилл Пашко.

В конце встречи Дмитрий Кремчанин со штрафного удвоил преимущество «Динамо» U-19 (2:0).

Киевляне вышли на первое место в турнирной таблице, проведя на игру больше конкурентов (29 очков). Далее идут: «Шахтер» (28), «Рух» (27), «Днепр-1» (26).

Чемпионат Украины U-19. 2 ноября

Динамо U-19 Киев – Шахтер U-19 Донецк – 2:0

Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5

Удаление: Удод 86 – Белик, 87

Турнирная таблица U-19