Ребров будет присутствовать на матче Динамо – Шахтер

Третьего ноября в Киеве в очередном туре чемпионата УПЛ будут выяснять отношения гранды украинского футбола – «Динамо» и «Шахтер».

Как стало известно Sport.ua, решил не обойти вниманием это дерби и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

В конце октября наставник национальной дружины уже присутствовал на поединке Лиги чемпионов «Барселона» – «Шахтер», а теперь посетит в Киеве поединок, в котором примут участие многие его подопечные по главной команде страны.

Пока что «горняки» занимают четвертое место в УПЛ, набрав 21 очко, а динамовцы – седьмые, отставая на пять пунктов.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как опаздывал на дерби Лондона «Тоттенхэм» – «Арсенал» (1:1), застряв в пробке.