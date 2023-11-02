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Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 21:41 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:19
803
6

Ребров будет присутствовать на матче Динамо – Шахтер

Наставник сборной просматривает игроков первой команды страны

02 ноября 2023, 21:41 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:19
803
6
Ребров будет присутствовать на матче Динамо – Шахтер
УАФ. Сергій Ребров

Третьего ноября в Киеве в очередном туре чемпионата УПЛ будут выяснять отношения гранды украинского футбола – «Динамо» и «Шахтер».

Как стало известно Sport.ua, решил не обойти вниманием это дерби и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

В конце октября наставник национальной дружины уже присутствовал на поединке Лиги чемпионов «Барселона» – «Шахтер», а теперь посетит в Киеве поединок, в котором примут участие многие его подопечные по главной команде страны.

Пока что «горняки» занимают четвертое место в УПЛ, набрав 21 очко, а динамовцы – седьмые, отставая на пять пунктов.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как опаздывал на дерби Лондона «Тоттенхэм» – «Арсенал» (1:1), застряв в пробке.

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Сергей Ребров Динамо - Шахтер сборная Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Славик Круссер
Ребров кого ты в этом повидле будешь смотреть?
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avk2307
Це ще один гарний знак для Динамо. При його присутності Динамо Шахтар зазвичай перемагало. Два Чемпіонства та два Кубки + Суперкубок.
В часи коли був гравцем Динамо взагалі мовчу.
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0
Лига конференций без динамо
Ребров будет за чемпиона болеть ,он мечтает тренировать Шахтёр 
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