Ребров будет присутствовать на матче Динамо – Шахтер
Наставник сборной просматривает игроков первой команды страны
Третьего ноября в Киеве в очередном туре чемпионата УПЛ будут выяснять отношения гранды украинского футбола – «Динамо» и «Шахтер».
Как стало известно Sport.ua, решил не обойти вниманием это дерби и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.
В конце октября наставник национальной дружины уже присутствовал на поединке Лиги чемпионов «Барселона» – «Шахтер», а теперь посетит в Киеве поединок, в котором примут участие многие его подопечные по главной команде страны.
Пока что «горняки» занимают четвертое место в УПЛ, набрав 21 очко, а динамовцы – седьмые, отставая на пять пунктов.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как опаздывал на дерби Лондона «Тоттенхэм» – «Арсенал» (1:1), застряв в пробке.
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