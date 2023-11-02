РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, как опаздывал на дерби Лондона «Тоттенхэм» – «Арсенал» (1:1), застряв в пробке:

«Я помню дерби с «Арсеналом» в 2000 году – я застрял в очень плотной пробке и опаздывал. У меня не было другого выбора, кроме как оставить свою машину примерно в 300 метрах от «Уайт Харт Лейн» и побежать к стадиону. А в это время множество фанатов смеялись надо мной и шутили.

Я подумал: «У меня нет шансов сыграть сегодня». В конце концов, примерно за 20 минут до начала матча я добрался до раздевалки, и Джордж Грэм выглядел не очень счастливым.

Я был очень удивлён, услышав, как он сказал, что я начинаю игру в старте. Но при этом он заявил, что мне лучше забить, если я хочу избежать штрафа за опоздание. К счастью, я забил, и счёт стал равным 1:1», – сказал Ребров.

Сергей Ребров выступал за лондонский «Тоттенхэм» с 2000 по 2004 год.

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