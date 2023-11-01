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  4. FourFourTwo включил Реброва в 10 худших трансферов в истории Тоттенхэма
Англия
01 ноября 2023, 21:49 |
557
1

FourFourTwo включил Реброва в 10 худших трансферов в истории Тоттенхэма

Украинец не смог показать свои лучшие качества, выступая за «шпор»

01 ноября 2023, 21:49 |
557
1
FourFourTwo включил Реброва в 10 худших трансферов в истории Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Авторитетный портал FourFourTwo представил свою версию из 31 футболиста, которые были отнесены к категории худших трансферов «Тоттенхэма» за всю историю этого клуба.

Место в десятке нашлось и для украинца Сергея Реброва, который был приобретен «шпорами» из «Динамо» летом 2000 года, а в 2004-м покинул клуб на правах свободного агента, так и не сумев показать свои лучшие качества.

Ребров оказался на девятой строчке своего рода антирейтинга.

Появление украинца в списке портал сопроводил следующим пояснением:

«Ребров был результативным нападающим киевского «Динамо» на протяжении 1990-х годов, и его голы выводили украинскую команду в финальные этапы Лиги чемпионов в заключительной части того десятилетия. Это проложило путь к трансферу в «Тоттенхэм» за 11 миллионов фунтов стерлингов на рубеже веков. Им следовало бы сэкономить свои деньги. Ребров забил всего 15 раз в 75 матчах за «шпор» и только один раз в 30 матчах Премьер-лиги в сезоне-2001/02».

В топ-10 худших трансферов «Тоттенхэма» вошли:

10. Дэвид Бентли
9. Сергей Ребров
8. Илие Думитреску
7. Паулиньо
6. Паоло Трамеццани
5. Гжегож Расяк
4. Бонгани Кумало
3. Элдер Поштига
2. Роберто Сольдадо
1. Танги Ндомбеле

Напомним, после ухода из «Тоттенхэма» Ребров поиграл за «Вест Хэм», затем вернулся в «Динамо», а завершил карьеру в 2009 году в казанском «рубине».

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FourFourTwo Сергей Ребров Тоттенхэм выбор редакции Танги Ндомбеле Роберто Сольдадо Дэвид Бентли Паулиньо (Жозе Пауло Безерра Масиэл Жуниор) Элдер Поштига трансферы АПЛ
Источник FourFourTwo
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Владислав Рейский
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