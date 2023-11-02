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  4. Александр АЛИЕВ: «Поставлю на победу Динамо в матче с Шахтером»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 20:53 |
375
1

Александр АЛИЕВ: «Поставлю на победу Динамо в матче с Шахтером»

Экс-игрок «Динамо» Киев – о центральном матче 13-го тура УПЛ

02 ноября 2023, 20:53 |
375
1
Александр АЛИЕВ: «Поставлю на победу Динамо в матче с Шахтером»
ФК Динамо Киев. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Александр Алиев поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против «Шахтера» (3 ноября, 17:00):

— Какие ваши ожидания от матча, как будет развиваться игра?
— «Динамо» — «Шахтер» — это украинское «классическое». В этих матчах всегда было напряжение, часто бывали и удаления. Во втором тайме с «Барселоной» «Шахтер» выглядел очень хорошо. Если донецкая команда будет так играть, то «Динамо» будет очень тяжело. «Динамо» сейчас меня совсем не впечатляет.

— Как вы считаете, Суркис уволит Луческу после матча с «Шахтером»?
— Я не знаю. Дайте Луческу сначала сыграть матч с «Шахтером», а потом уже говорите об увольнении. «Динамо» имеет президента и ему принимать решения. Думаю, сегодняшние результаты «Динамо» не впечатляют Игоря Михайловича. Луческу могли давно убрать, значит, есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем.

— Какой ваш прогноз на матч «Динамо» — «Шахтер»?
— На матчи я прихожу, чтобы увидеть зрелищный футбол. Конечно, я хочу, чтобы выиграло «Динамо», но сейчас киевская команда сильно уступает «Шахтеру». Но я все же рискну поставить на победу «Динамо» в результативном матче.

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Александр Алиев Динамо Киев Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Мирча Луческу
Источник Украинский футбол
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